Nach Elfmeterkrimi: Diendorf stößt Kreisliga-Tor weit auf

Jubel beim SV Diendorf, Frust bei der SG Regental: Während die einen beste Chancen haben, auch nächste Saison der Kreisliga anzugehören, stehen die anderen ganz dicht vorm Abstieg in die Kreisklasse. Ein dramatisches Relegationsmatch vor stattlichen 850 Zuschauern in Kleinwinklarn wurde am Freitagabend erst im Elfmeterschießen entschieden. Dorf hatte schließlich Diendorf das bessere Ende für sich. Die Regelspielzeit als auch die Verlängerung endeten 1:1.
Nächster Diendorf-Gegner ist entweder Erzhäuser-Windmais oder die SG Grafenwiesen. Derweil muss Regental hoffen, dass in der Bezirksliga-Relegation gleich zwei Mannschaften aus dem Spielkreis Cham/Schwandorf den Bezirksliga-Erhalt bzw. -Aufstieg feiern. Nur dann könnte die SG durch ein Nadelöhr doch noch den Kreisliga-Verbleib schaffen.
Alles auf einen Blick:
SV Diendorf: Benedikt Höpfl, Julian Beifort, Stephan Bauer, Christopher Burggraf, Matthias Plöd, Thomas Sebald, Jonas Leyerer, Bernd Zimmermann, Sebastian Ring, Jonas Zbrzezny, Alexander Kleierl
1. SG Regental: Jan Wagner, Timo Multerer, Josef Schwarzfischer, Darius Haase (108. Philipp Engl), Veit Mangelkramer, Philipp Pfeifer, Phillip Schmid (46. Johannes Seidl), Thomas Steinle, Dominik Pfeifer (60. Tobias Hierl), Luis-Philipp Lommer (20. Tobias Bock), Bastian Lugauer (86. Daniel Weigl)
Tore: 1:0 Sebastian Ring (6.), 1:1 Bastian Lugauer (68.); Das Elfmeterschießen: 1:2 Thomas Steinle, 2:2 Alexander Kleierl, Timo Multerer (Regental) scheitert an Torwart Höpfl,, 3:2 Stephan Bauer, 3:3 Tobias Bock, 4:3 Jonas Zbrzezny, 4:4 Veit Mangelkramer, 5:4 Michael Schärtl, 5:5 Johannes Seidl, 6:5 Sebastian Ring
Gelb-rote Karte: Paul Wiedmann (121./Diendorf)
Schiedsrichter: Manuel Schmid (Grafenwiesen) - Zuschauer: 850