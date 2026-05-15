Nach Elfmeterkrimi: Diendorf stößt Kreisliga-Tor weit auf Der SVD ringt die SG Regental vor 850 Zuschauern nieder und hat nun allerbeste Karten auf den Kreisliga-Erhalt von Florian Würthele · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser

Spielertrainer Sebastian Ring (in Blau) erzielte das frühe Führungstor des SV Diendorf. – Foto: Günter Uschold

Jubel beim SV Diendorf, Frust bei der SG Regental: Während die einen beste Chancen haben, auch nächste Saison der Kreisliga anzugehören, stehen die anderen ganz dicht vorm Abstieg in die Kreisklasse. Ein dramatisches Relegationsmatch vor stattlichen 850 Zuschauern in Kleinwinklarn wurde am Freitagabend erst im Elfmeterschießen entschieden. Dorf hatte schließlich Diendorf das bessere Ende für sich. Die Regelspielzeit als auch die Verlängerung endeten 1:1.



Nächster Diendorf-Gegner ist entweder Erzhäuser-Windmais oder die SG Grafenwiesen. Derweil muss Regental hoffen, dass in der Bezirksliga-Relegation gleich zwei Mannschaften aus dem Spielkreis Cham/Schwandorf den Bezirksliga-Erhalt bzw. -Aufstieg feiern. Nur dann könnte die SG durch ein Nadelöhr doch noch den Kreisliga-Verbleib schaffen.



Optimaler Start für Diendorf: Gut fünf Minuten waren gespielt, da bekam Regental eine Ecke nicht konsequent geklärt. Nutznießer war Spielertrainer Sebastian Ring, der zur frühen Führung für den SVD einschob. Fortan verzeichnete die SG zwar viele Spielanteile, brachte sich aber nicht auf die Anzeigetafel. Bis zur Pause sollte das 1:0 Bestand halten. Mitte der zweiten Hälfte konnte Regental dann aber doch ausgleichen: Pfeifer bediente mit einem feinen Zuspiel Bastian Lugauer, der in Minute 68 eiskalt zum 1:1 vollstreckte.



Die restliche Spielzeit als auch die intensive Verlängerung sollten keine weiteren Tore sehen. Es ging ins Elfmeterschießen. Dort trafen neun von zehn Spielern – einzig Regentals Timo Multerer vergab. Als 1:0-Torschütze und Trainer Ring dann den finalen Strafstoß zum 6:5 in die Maschen setzte, kannte der Jubel beim SV Diendorf keine Grenzen mehr.