Nach Elfer-Wahnsinn in der ersten Runde: Zorneding vor Klassenerhalt

FB Relegation Zorneding (rot) Luis Mikusch und rechts Daniel Winzer – Foto: Sro

Im Rückspiel der Bezirksliga-Relegation reicht dem TSV Zorneding am Samstag ein Unentschieden zum Klassenerhalt. Doch Trainer Sascha Bergmann kündigt an: „Wir werden nicht auf Unentschieden spielen."

„Wir werden nicht auf Unentschieden spielen. Das funktioniert nicht. Wir wollen das Spiel gewinnen“, kündigt Zornedings Cheftrainer Bergmann an. „Unsere Zuversicht ist groß. Ich bin überzeugt, dass die Jungs das packen“, zeigt sich auch Abteilungsleiter Mark Grusz optimistisch. „In den entscheidenden Momenten haben die Mannschaft und das Trainerteam immer geliefert, so auch bisher in der Relegation. Der Elfmeter-Marathon gegen Denklingen war hierfür ein sehr guter Beweis“, erinnert sich Grusz an den 19:17-Erfolg nach Elfmeterschießen in der ersten Runde.

Für die Kicker des TSV Zorneding geht es am Samstag auf der Sportanlage Haunstadt um alles. Im Rückspiel der zweiten Runde der Bezirksliga-Relegation gastiert die Mannschaft von Sascha Bergmann auswärts beim TSV Ober-/Unterhaunstadt (Anpfiff 15 Uhr). Die Zornedinger gehen mit einer 1:0-Führung aus dem Hinspiel in das zweite Duell mit dem Team aus der Bezirksliga Nord. Nur der Gesamtsieger schafft den Klassenerhalt. Der Verlierer muss den Gang in die Kreisliga antreten.

In beiden Partien gegen den VfL Denklingen erzielten die Zornedinger späte Tore, und auch im Hinspiel gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt präsentierte sich die Bergmann-Elf bis zur letzten Minute hochkonzentriert. Der Siegtreffer von Florian Höger fiel erst kurz vor dem Schlusspfiff und lässt die Zornedinger nun hoffnungsvoll in das Finale um den Klassenerhalt gehen.

„Wir haben aus den Fehlern der regulären Saison gelernt. Dort mussten wir einige späte Gegentreffer hinnehmen“, erklärt Co-Trainer Florian Heppert. „Die Moral in der Truppe ist hervorragend. Aber wir müssen aufpassen, denn der Gegner kann uns wehtun, wenn wir nicht 90 oder 120 Minuten Vollgas geben. Wir brauchen den absoluten Willen, Kampfgeist und auch ein bisschen Glück“, so Heppert.

Auch Chefcoach Sascha Bergmann richtet vor dem Rückspiel gegen die Ingolstädter warnende Worte an die eigene Mannschaft: „Der Gegner wird sicher nochmal eine Schippe drauflegen und da müssen wir dagegenhalten.“

Für Bergmann und Heppert könnte es das letzte Spiel als Trainer-Duo des TSV Zorneding sein. Beide waren in der Schlussphase der regulären Saison bereits von der Abteilungsleitung entlassen und nach gut einer Woche auf Drängen der Mannschaft zurückgeholt worden. Nun wünschen sich alle zusammen ein Happy End mit dem Erreichen des Klassenerhalts.

Ob beide Seiten künftig getrennte Wege gehen oder auch in der nächsten Spielzeit gemeinsam angreifen werden, möchte der Verein erst in der kommenden Woche kommunizieren.