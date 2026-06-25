Nach elf Jahren in Paderborn: Krumme wechselt zur Fortuna Verteidiger wird zum Drittligisten ausgeliehenrn von red · Heute, 15:08 Uhr · 0 Leser

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Kevin Krumme verlässt nach elf Jahren den SC Paderborn und schließt sich in der kommenden Saison dem S.C. Fortuna an. Der 22-jährige Innenverteidiger gehörte in den vergangenen drei Jahren zum Stammpersonal der Paderborner Reserve.

In diesem Zeitraum absolvierte der 1,91 Meter große Defensivspieler 76 Partien in der Regionalliga West und erzielte dabei fünf Tore. Zudem kam Krumme in der U17- und U19-Bundesliga insgesamt 30-mal für die Ostwestfalen zum Einsatz. In der Saison 2024/25 feierte er beim 2:3 gegen Eintracht Braunschweig bei einem Kurzeinsatz sein Debüt in der 2. Bundesliga. „Mit Kevin gewinnen wir einen hervorragend ausgebildeten zentralen Abwehrspieler. Er ist flexibel einsetzbar und wird unsere Defensive noch stabiler und stärker machen“, sagt Trainer Matthias Mink.