Nach elf Jahren in Paderborn: Krumme wechselt zur Fortuna

Kevin Krumme verlässt nach elf Jahren den SC Paderborn und schließt sich in der kommenden Saison dem S.C. Fortuna an. Der 22-jährige Innenverteidiger gehörte in den vergangenen drei Jahren zum Stammpersonal der Paderborner Reserve.
In diesem Zeitraum absolvierte der 1,91 Meter große Defensivspieler 76 Partien in der Regionalliga West und erzielte dabei fünf Tore. Zudem kam Krumme in der U17- und U19-Bundesliga insgesamt 30-mal für die Ostwestfalen zum Einsatz. In der Saison 2024/25 feierte er beim 2:3 gegen Eintracht Braunschweig bei einem Kurzeinsatz sein Debüt in der 2. Bundesliga.
„Mit Kevin gewinnen wir einen hervorragend ausgebildeten zentralen Abwehrspieler. Er ist flexibel einsetzbar und wird unsere Defensive noch stabiler und stärker machen“, sagt Trainer Matthias Mink.
„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und darauf mit der Fortuna neue Erfahrungen zu sammeln und die Stadt kennenzulernen. Den Verein kenne ich bereits aus der Regionalliga, daher bin ich froh jetzt ein Teil davon zu sein und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen“, sagt Kevin Krumme.
Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport des SC Paderborn 07, zur Leihe von Krumme: „Kevin hat sich über viele Jahre bei unserem Sportclub weiterentwickelt. Der Schritt mit der Leihe in die 3. Liga zu Fortuna Köln ist wichtig und ergibt Sinn, da er auf dem nächsthöheren Level weiterhin Spielpraxis sammeln kann.“