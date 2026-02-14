Nach Eklat um Oberhausens Frauen – Nettetal profitiert

Der Rückzug hat Folgen für die Liga. So verlässt Union Nettetal dadurch den letzten Tabellenplatz, da die Niederlage gegen Oberhausen aus der Wertung genommen wurde. „Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Klassenerhalt eine große Herausforderung bleibt. Unser Ziel ist es, am Saisonende über dem 12. Tabellenplatz zu stehen – und dafür werden wir alles investieren“, sagt Peters. Aktuell hat das Team von Peters nun fünf Punkte und belegt Platz zwölf. CfR Links ist als Achter derzeit drei Punkte entfernt.

„Wir müssen auf uns selbst schauen. Die aktuelle Situation ist anspruchsvoll genug. Zahlreiche Verletzte und erkrankte Spielerinnen sowie die schwierigen Witterungsbedingungen im Januar haben eine optimale Wintervorbereitung deutlich erschwert“, sagt Peters. Der Ligabetrieb beginnt am 1. März mit dem Spiel gegen Tusa Düsseldorf.