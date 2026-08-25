Nach Eklat um Ahmet Marankoz: Wie geht es mit Mahir weiter?

Ein gewohntes Bild im Fußballkreis Wetzlar: Mahir Marankoz (l.) entwischt seinen Gegenspielern und steuert geradewegs auf den nächsten Treffer zu. Auch künftig für Fußball-Kreisoberligist Amedspor Wetzlar? (Archivbild) © Isabel Althof

Wetzlar. Ahmet Marankoz hat seine Konsequenzen gezogen. „Für den Verein und meine Spieler tut es mir leid. Es ärgert mich selbst, dass es passiert ist. Ich war in dem Moment aufgebracht und konnte mich nicht mehr beherrschen“, sagte der nun wohl ehemalige Spielertrainer von Fußball-Kreisoberligist FC Amedspor Wetzlar dieser Redaktion nach dem Spielabbruch gegen den SSC Burg II am Sonntag. „Ich habe ihm (dem Schiedsrichter, Anm. d. Red.) eine Backpfeife gegeben“, räumte der 39-Jährige ein – und kündigte unabhängig von einer möglichen sportgerichtlichen Strafe seinen Rückzug aus dem Fußball an.