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Ligabericht
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Nach Eklat um Ahmet Marankoz: Wie geht es mit Mahir weiter?
Teaser KOL WEST: +++ Ahmet Marankoz von Amedspor Wetzlar hat nach einer Backpfeife gegen den Schiri seinen Rückzug angekündigt. Verlässt nun auch Bruder Mahir Marankoz den Fußball-Kreisoberligisten? +++
Wetzlar. Ahmet Marankoz hat seine Konsequenzen gezogen. „Für den Verein und meine Spieler tut es mir leid. Es ärgert mich selbst, dass es passiert ist. Ich war in dem Moment aufgebracht und konnte mich nicht mehr beherrschen“, sagte der nun wohl ehemalige Spielertrainer von Fußball-Kreisoberligist FC Amedspor Wetzlar dieser Redaktion nach dem Spielabbruch gegen den SSC Burg II am Sonntag. „Ich habe ihm (dem Schiedsrichter, Anm. d. Red.) eine Backpfeife gegeben“, räumte der 39-Jährige ein – und kündigte unabhängig von einer möglichen sportgerichtlichen Strafe seinen Rückzug aus dem Fußball an.