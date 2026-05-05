Nach Eklat: Guntersblum will Rassismus-Vorfall aufarbeiten

Rote Karte gegen Rassismus: Der SV Guntersblum und der TSV Mommenheim verurteilen den Vorfall am Sonntag klar. – Foto: Patrick Seeger/dpa

Mainz. Nach dem Rassismus-Eklat in der sportlich bedeutungslosen Partie vom 27. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen zwischen dem TSV Mommenheim und dem SV Guntersblum (5:0) wollen die Guntersblumer Verantwortlichen „den Vorfall intern aufarbeiten“. Das bekräftigte SVG-Cheftrainer Marian Saar im Gespräch mit der Allgemeinen Zeitung noch am Sonntagabend. „Der Vorfall wird von uns ernst genommen und weitere Maßnahmen werden besprochen“, kündigte Saar an.

Alles zum Vorfall lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.