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Nach Eklat: Guntersblum will Rassismus-Vorfall aufarbeiten
Ein Guntersblumer Zuschauer soll einen Fußballer des TSV Mommenheim rassistisch beleidigt haben, nun will der SVG den Vorfall aufarbeiten
von Michael Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Rote Karte gegen Rassismus: Der SV Guntersblum und der TSV Mommenheim verurteilen den Vorfall am Sonntag klar. – Foto: Patrick Seeger/dpa
Mainz. Nach dem Rassismus-Eklat in der sportlich bedeutungslosen Partie vom 27. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen zwischen dem TSV Mommenheim und dem SV Guntersblum (5:0) wollen die Guntersblumer Verantwortlichen „den Vorfall intern aufarbeiten“. Das bekräftigte SVG-Cheftrainer Marian Saar im Gespräch mit der Allgemeinen Zeitung noch am Sonntagabend. „Der Vorfall wird von uns ernst genommen und weitere Maßnahmen werden besprochen“, kündigte Saar an.