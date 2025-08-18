Nach Einsatz in der U23 – Sorgen um Fortuna-Talent Affo

Auf der Uhr waren noch zehn Minuten, die Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer überstehen mussten. Kurz zuvor hatte der 1. FC Bocholt beim späteren 2:2-Unentschieden seinen Zwei-Tore-Rückstand verkürzt und war dank des Anschlusstreffers von Arnold Budimbu wieder ins Spielgeschehen eingestiegen. Nach einer Ecke der Gäste, die Noah Förster geklärt hatte, befreite sich die „Zwote“ aus der Offensivumklammerung der Westmünsterländer und setzte zum Konter an. Doch die große Möglichkeit, den alten Vorsprung herzustellen, blieb aus.
Karim Affo, der nach der Pause planmäßig für Tim Rossmann in die Partie gekommen war und über den der Konter auf der linken Seite lief, wurde erst langsamer und hielt sich dann plötzlich den Oberschenkel. Ganz ohne Gegnereinwirkung musste der 19-Jährige den vielversprechenden Vorstoß abbrechen, stattdessen ließ er sich nach wenigen Metern mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Boden fallen. Schnell war klar, dass Affo nicht weitermachen konnte. Nachdem er einige Minuten lang auf dem Feld behandelt wurde, verließ er – gestützt durch einen Physiotherapeuten und den bereits ausgewechselten Charlison Benschop – den Platz.
Selbst wenn Fortuna bislang noch keine Diagnose veröffentlichte, war schnell zu erahnen, dass sich das Talent wahrscheinlich einen Muskelfaserriss zuzog, zumal da Affo schon in der Vergangenheit mehrfach mit solchen Verletzungen zu kämpfen hatte. Gleichwohl könnte es sich auch um eine leichtere, eventuell aber auch um eine schwerere Muskelverletzung handeln. Feststeht jedenfalls: Der Offensivspieler, der seit einiger Zeit auch einen Profivertrag besitzt, wird in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Schweinfurt am Montag (18 Uhr) nicht dabei sein können.
Neben Affo hatte beim 2:2 der U23 gegen Bocholt vor der Pokalpartie in Unterfranken auch Rossmann etwas Spielpraxis sammeln wollen. Der Linksaußen stand in der ersten Hälfte auf dem Platz, ehe er seinen Posten für Affo räumte. Im Gegensatz zu seinem Mannschaftskollegen wird er allerdings mit zum Drittliga-Aufsteiger reisen können. Auch wenn es ihm im ungewohnten Regionalliga-Umfeld nicht ganz gelang, sich ins Team einzubinden, sodass er letztlich ziemlich unauffällig blieb.
Derweil blickt die „Zwote“ trotz Affos Verletzung und des späten Ausgleichs durch einen Handelfmeter zufrieden auf die Partie. Fortuna war durch die Tore von Lennart Garlipp und Benschop gut gestartet und sprang zumindest vorübergehend auf den ersten Tabellenplatz, auch wenn sie am Ende nicht gewann. Mit einer solchen Platzierung hätten vor einigen Wochen jedenfalls nicht allzu viele Fans und Beobachter gerechnet. „Als der Spielplan veröffentlicht wurde, gab es um mich herum den einen oder anderen Kommentar, dass das Auftaktprogramm nicht ganz so leicht sei“, erzählte U23-Trainer Jens Langeneke.
Trotz des knackigen Auftaktprogramms gegen die Aufstiegskandidaten aus Oberhausen, Gütersloh und Bocholt ist die „Zwote“ weiterhin ungeschlagen und kann auf einen bislang erfolgreichen August blicken. „Jetzt stehen wir hier nach vier Spielen mit acht Punkten. Damit können wir zum jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden sein“, resümierte Langeneke. Am kommenden Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) begrüßen die Flingerner mit dem Bonner SC erstmals in dieser Saison einen Aufsteiger, gegen den sie den erfolgreichen August vollenden wollen.