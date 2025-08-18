Nach Einsatz in der U23 – Sorgen um Fortuna-Talent Affo

Selbst wenn Fortuna bislang noch keine Diagnose veröffentlichte, war schnell zu erahnen, dass sich das Talent wahrscheinlich einen Muskelfaserriss zuzog, zumal da Affo schon in der Vergangenheit mehrfach mit solchen Verletzungen zu kämpfen hatte. Gleichwohl könnte es sich auch um eine leichtere, eventuell aber auch um eine schwerere Muskelverletzung handeln. Feststeht jedenfalls: Der Offensivspieler, der seit einiger Zeit auch einen Profivertrag besitzt, wird in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Schweinfurt am Montag (18 Uhr) nicht dabei sein können.

Neben Affo hatte beim 2:2 der U23 gegen Bocholt vor der Pokalpartie in Unterfranken auch Rossmann etwas Spielpraxis sammeln wollen. Der Linksaußen stand in der ersten Hälfte auf dem Platz, ehe er seinen Posten für Affo räumte. Im Gegensatz zu seinem Mannschaftskollegen wird er allerdings mit zum Drittliga-Aufsteiger reisen können. Auch wenn es ihm im ungewohnten Regionalliga-Umfeld nicht ganz gelang, sich ins Team einzubinden, sodass er letztlich ziemlich unauffällig blieb.

Schwieriges Auftaktprogramm gemeistert