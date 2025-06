"Nach eingehender Analyse": Hallescher FC stellt den Cheftrainer frei

Der Hallesche FC setzt zur Saison 2025/26 einen neuen Impuls auf dem Trainerposten. Wie der Regionalligist am Sonntag bekanntgab, wird der bisherige Coach Mark Zimmermann "nach eingehender Analyse" von seinen Aufgaben entbunden. "Die Entscheidung wurde auf Grundlage detaillierter Auswertungen zwischen Sportdirektor und Cheftrainer sowie nach intensiven Beratungen mit dem Vorstand getroffen", heißt es in der Mitteilung des HFC.

Zimmermann hatte den Posten an der Saale im vergangenen Sommer angetreten . "Es ist ihm gelungen, innerhalb kurzer Zeit aus einer Vielzahl von Neuzugängen eine funktionierende Mannschaft zu formen, die bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mitspielte", schreibt der Verein. Man danke ausdrücklich "für die geleistete Arbeit in einer sportlich wie strukturell herausfordernden Umbruchsaison nach dem Abstieg aus der 3. Liga." Zum FuPa-Profil:

Allerdings sei nach "positiven Ansätzen in der ersten Saisonhälfte" die in der Rückrunde "erhoffte und notwendige Weiterentwicklung" ausgeblieben, begründete der HFC die Trennung: "Bereits zur Winterpause identifizierte Problemfelder konnten auch im weiteren Saisonverlauf nicht nachhaltig behoben werden. Zwar gelang es, die Punktausbeute aus der Hinrunde zu bestätigen, dennoch waren viele Auftritte der Mannschaft wenig überzeugend." Aus diesem Grund "reifte der Entschluss", die Verantwortung einem neuen Cheftrainer zu übertragen.

Am 23. Juni starten die Hallenser in die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison. Dann soll der neue Coach schon bereitstehen. "Die Nachfolgeregelung wird in der kommenden Woche bekannt gegeben", kündigt der Regionalligist an. Zugleich sei ein Verbleib Zimmermanns im Verein denkbar. Man werden "zeitnah die Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in einer seiner Qualifikation entsprechenden Position beim HFC intensivieren", schreiben die Saalestädter.