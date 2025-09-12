„Nach einer guten Leistung stehen wir heute ohne Punkte da“

Waldkirchen entschied das Landkreis-Duell beim TSV Mauth für sich. Vor 480 Zuschauerinnen und Zuschauern gewann die Mannschaft von Trainer Sven Halfar mit 2:0. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Bauer brachte die Gäste in der 74. Minute in Führung, nur drei Minuten später sorgte Renoth mit dem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung. Mit dem Sieg sichert sich der TSV Waldkirchen den zwischenzeitlichen dritten Tabellenplatz, während Mauth im Tabellenmittelfeld auf Platz 8 verbleibt.

Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): „Zuerst muss man beiden Mannschaften ein großes Kompliment machen für dieses tolle Spiel. Wir haben uns bis Mitte der ersten Halbzeit ein Übergewicht erspielt und hatten zwei sehr gute Chancen durch Tolksdorf und Pfaffinger. Hier wäre eine Führung verdient gewesen. Waldkirchen kam dann gut aus der Pause, nach einer Weile waren wir dann wieder besser im Spiel. Der Führungstreffer hat sich nicht abgezeichnet, das 0:2 haben wir selber aufgelegt. Nach einer guten Leistung stehen wir leider ohne Punkte da.“





