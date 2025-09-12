„Nach einer guten Leistung stehen wir heute ohne Punkte da“

Bezirksliga Ost 10. Spieltag: Im Derby zwischen dem TSV Mauth und dem TSV Waldkirchen blieb die Partie lange offen. Erst in der Schlussphase entschied Waldkirchen das Duell für sich: Zwei Treffer in der Schlussviertelstunde sicherten den Gästen die Derby-Punkte. Außerdem feierte die SpVgg GW Deggendorf einen Heimsieg gegen den SV Schalding-Heining II. Ein früher Treffer brachte die Hausherren in Führung, die sie anschließend konsequent verteidigten und so den Sieg bis zum Schlusspfiff sicherten.
Waldkirchen entschied das Landkreis-Duell beim TSV Mauth für sich. Vor 480 Zuschauerinnen und Zuschauern gewann die Mannschaft von Trainer Sven Halfar mit 2:0. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Bauer brachte die Gäste in der 74. Minute in Führung, nur drei Minuten später sorgte Renoth mit dem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung. Mit dem Sieg sichert sich der TSV Waldkirchen den zwischenzeitlichen dritten Tabellenplatz, während Mauth im Tabellenmittelfeld auf Platz 8 verbleibt.
Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): „Zuerst muss man beiden Mannschaften ein großes Kompliment machen für dieses tolle Spiel. Wir haben uns bis Mitte der ersten Halbzeit ein Übergewicht erspielt und hatten zwei sehr gute Chancen durch Tolksdorf und Pfaffinger. Hier wäre eine Führung verdient gewesen. Waldkirchen kam dann gut aus der Pause, nach einer Weile waren wir dann wieder besser im Spiel. Der Führungstreffer hat sich nicht abgezeichnet, das 0:2 haben wir selber aufgelegt. Nach einer guten Leistung stehen wir leider ohne Punkte da.“
Deggendorf fand zu Beginn besser in die Partie und ging früh in Führung. Bereits in der 4. Minute erzielte Laurin Hübscher das einzige Tor des Spiels. Der Torschütze stand auch später im Mittelpunkt, als er in der 67. Minute nach einer Zeitstrafe vorübergehend des Feldes verwiesen wurde. Im weiteren Spielverlauf erspielten sich beide Mannschaften zwar Möglichkeiten, ließen diese jedoch ungenutzt, sodass es am Ende beim knappen 1:0 für die Spielvereinigung blieb.
Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): „In den ersten 15 Minuten verschliefen wir die Anfangsphase, sodass Deggendorf zunächst stärker ins Spiel fand. Nach einem individuellen Fehler fiel dann das Gegentor. Im weiteren Verlauf steigerten wir uns jedoch deutlich, kamen besser in die Partie und erarbeiteten uns einige gute Möglichkeiten. Eine schön herausgespielte Freistoßvariante blieb leider ungenutzt, insgesamt präsentierten wir uns aber diszipliniert und spielerisch variabel. Über weite Strecken wirkten wir dem Ausgleich dann näher, als Deggendorf dem 2:0, jedoch blieb die Chancenverwertung unser größtes Manko.“