Nach einem Jahr Verletzungspause: Ziereis feiert Comeback nach Maß Der Stürmer trifft gleich in seinem ersten Spiel nach seinem Kreuzbandriss von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Markus Ziereis (links im Bild) hat am Dienstagabend sein Comeback gegeben. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

Es war eigentlich nur eine Randnotiz am gestrigen Dienstagabend. Kurz vor Schluss erzielte die DJK Vilzing im ersten Härtetest der Vorbereitung im Rahmen des Höhbauer-Cups in Oberwildenau kurz vor Ende das 7:0 (Endstand 7:1) gegen den Landesligisten SC Luhe-Wildenau. Die Umstände machten es dann aber doch zu einem ganz besonderen Tor. Denn der Torschütze hieß Markus Ziereis! Der 33-Jährige feierte fast auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback und unterstrich gleich einmal, dass er nichts verlernt hat...

Die Freude darüber, wieder in einem Trikot auf dem Platz stehen zu können, merkt man Markus Ziereis direkt an: "Es war herrlich, einfach super! Und dass mir gleich auch noch ein Tor geglückt ist, macht es umso schöner." Seit dem Frühjahr steht der Stürmer wieder auf dem Fußballplatz, schuftete zunächst individuell am Comeback und arbeitete sich immer näher ans Mannschaftstraining heran. Zum Vorbereitungsstart war es dann soweit. Zusammen mit Jakob Zitzelsberger, der sich ebenfalls einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, stieg Ziereis voll ins Training ein. "Beide gehen das Tempo, das sie gehen können", sagte Coach Thorsten Kirschbaum und nahm damit dem Duo den Druck. Freilich impliziert die Aussage aber auch, dass noch viel Arbeit im Fitnessbereich wartet.



"Ich habe gestern zwar nur gut 15 Minuten gespielt, aber es war echt anstrengend", lacht demzufolge auch Markus Ziereis, der weiß, dass es erst ein Etappensieg für ihn war. "Freilich zwickt das Knie ab und zu noch, aber das ist nach elf Monaten Pause völlig normal. Es ist auch nochmal etwas ganz anderes, individuell zu trainieren oder voll im Mannschaftstraining dabei zu mit Zweikämpfen und allem was dazugehört. Bislang läuft alles im Großen und Ganzen reibungslos, das stimmt mich optimistisch."





Dem gebürtige Rodinger (Lkr. Cham) ist auch bewusst, dass es in den kommenden Wochen - und vielleicht Monaten - noch einiges an Geduld brauchen wird: "Von 0 auf 100 wird nicht funktionieren. Wir werden da jede Woche abwägen: Macht es Sinn, die Schlagzahl zu erhöhen, oder muss ich ein wenig dosieren? Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis ich wieder 90 Minuten gehen kann", grinst er im Wissen, dass der wichtigste, weil erste Schritt, schon getan ist.