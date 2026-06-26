Nach einem Jahr: Rückkehr ins Paradies Der FC Carl Zeiss Jena hat seinen Wunschspieler zurück. von FCC / FuPa Thüringen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

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Elias Löder kehrt nach einem Jahr beim Drittligisten SSV Ulm 1846 ins Ernst-Abbe-Sportfeld zurück. Der 26-jährige Offensivspieler unterschreibt beim Regionalligisten einen Vertrag bis 2028.

Löder war bereits zwischen 2023 und 2025 eine der prägenden Figuren im Jenaer Angriff. In 54 Pflichtspielen erzielte er 35 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Mit seinen Leistungen entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling. Nach einer Saison in der 3. Liga beim SSV Ulm folgt nun die Rückkehr nach Thüringen. „Es fühlt sich einfach gut an, wieder hier zu sein. Jena war immer eine Option für mich, ist ein besonderer Ort, und der FCC ist ein besonderer Verein, an dem ich viele schöne und besondere Momente erlebt habe“, erklärt Löder. Trotz weiterer Angebote habe er sich bewusst für eine Rückkehr entschieden. „Ich freue mich jetzt riesig darauf, wieder im Paradies auf dem Platz zu stehen, bekannte Gesichter wiederzusehen, neue Gesichter kennenzulernen und natürlich Verantwortung zu übernehmen - und das in einer starken Mannschaft, der ich helfen möchte, noch besser zu sein.“

Auch Sportdirektor Miroslav Jovic freut sich über den Transfer: "Elias kennt den Verein, die Stadt und das Umfeld. Er weiß, was der FCC bedeutet. Und ich weiß, was es den Fans bedeutet, dass Elias wieder hier ist. Wir bekommen einen Spieler zurück, der jede Menge Qualität und Erfahrung mitbringt, torgefährlich ist und eine besondere Verbindung zu Jena hat." Cheftrainer Marco Grote sieht in Löder ebenfalls eine wichtige Verstärkung: "Wir hatten mehrfach Kontakt und uns dabei ausgetauscht - über Fußball, wo er sich sieht und wie man zusammenkommen kann. Er hat schon sehr früh signalisiert, dass er unbedingt kommen möchte. Und nun freue ich mich, dass er da ist! Seine Qualitäten sind hier in Jena bekannt und hat er auch schon in der 3. Liga nachgewiesen. Er ist eine Top-Verstärkung."