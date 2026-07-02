Nach einem Jahr in Pipinsried: Schröck mit neuer Aufgabe in Ingolstadt

Tobias Schröck kehrt nach einem Jahr beim FC Pipinsried wieder nach Ingolstadt zurück - allerdings nicht mehr als Spieler. – Foto: Walter Brugger

Tobias Schröck hat seine Laufbahn zuletzt in der Bayernliga beim FC Pipinsried ausklingen lassen. Der gebürtige Oberbayer, geboren in Mühldorf am Inn, war im Profibereich für den SV Wacker Burghausen, die SG Sonnenhof Großaspach, die Würzburger Kickers und den FC Ingolstadt 04 im Einsatz. Nach dem Abstecher ins Dachauer Hinterland ist er nun zum 1. Juli offiziell zu den Schanzern zurückgekehrt - in neuer Rolle.

Wie der Verein mitteilt, wird Schröck künftig mannschaftsübergreifend als Individualtrainer im NLZ tätig sein. Wie das Aufgabengebiet des Ex-Profis im Detail aussehen soll? Schröck soll seine Stärken in den Bereichen Defensivverhalten, Technik sowie defensiv-taktische Ausbildung einbringen und wird die Nachwuchsspieler in Kleingruppen und individuellen Trainingseinheiten gezielt fördern.

"Wir freuen uns sehr, dass Schröcki wieder Teil des FC Ingolstadt 04 ist. Er bringt eine enorme Identifikation mit den Schanzern mit und weiß als langjähriger Profi genau, worauf es ankommt, um den Sprung in den leistungsorientierten Fußball zu schaffen. Mit seiner Erfahrung wird er unsere Spieler individuell – insbesondere im defensiven, technischen und defensiv-taktischen Bereich – weiterentwickeln. Schröcki ist für uns sportlich wie menschlich ein wichtiges Puzzlestück und zugleich ein hervorragendes Vorbild für unseren Nachwuchs", erklärt der neue NLZ-Leiter Patrick Schönfeld.