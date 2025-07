Nach einem halben Jahr zum FC Bayern

Der FC Rot-Weiß Erfurt und Gaoussou Dabo gehen ab sofort getrennte Wege. Der 20-Jährige wechselt ablösefrei zum FC Bayern Alzenau und unterschreibt dort einen Vertrag für die Saison 2025/26. Dabo war erst im Januar 2025 vom Hanauer FC 93 aus der Hessenliga nach Erfurt gewechselt und gehörte seither zum Profikader. In den letzten beiden Spielzeiten kam der Defensivspieler auf sieben Einsätze in der Regionalliga Nordost und erzielte dabei ein Tor. Sein Vertrag bei Rot-Weiß Erfurt lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2027. Der FC Bayern Alzenau, Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, sicherte sich Dabos Dienste nach der Vizemeisterschaft in der Hessenliga 2024/25 und dem damit verbundenen Aufstieg.

"Der FC Rot-Weiß Erfurt bedankt sich bei Gaoussou Dabo für sein Engagement im Verein und wünscht ihm für seine sportliche Zukunft in Alzenau alles Gute", heißt es in der Pressemitteilung der Erfurter