Nach einem halben Jahr: Pastoors kehrt zum 1. FC Spich zurück Landesliga, Staffel 1: Neun Pflichtspiele machte Dennis Pastoors für den SSV Merten - nun kehrt er zur Rückrunde zu seinem Herzensverein zurück.

Nun soll er Spich beim Klassenerhalt helfen. Der Verein, für den er auf insgesamt über 200 Spiele kommt und mit dem er schon einiges erlebt hat. So zum Beispiel der Abstieg in die Bezirksliga 2014, den er ebenso als Stammspieler erlebte, wie den Wiederaufstieg 2019. "Ich sehe mich nicht als den typischen Neuzugang an, ich komme von hier, ich bin Spicher und ich kenne jeden im Verein. Für mich ist das wie nach Hause kommen. Ich freue mich die ganzen Gesichter wieder zu sehen. Jeder der mich kennt, weiß wie ich zu dem Verein stehe und ich werde wie all die Jahre zuvor alles für den Verein und das Team geben", wird Pastoors auf der Vereinswebsite zitiert.

In der ersten Saisonphase kam Pastoors auf acht Einsätze in der Liga, bevor er den Stammplatz an den jungen Kevin Schaulis abgeben musste. Das letzte Mal stand Pastoors im Mittelrheinpokal gegen den Bonner SC auf dem Platz.

Gleich wieder Stammkeeper?

Pastoors kommt mit einer klaren Mission zum 1. FC zurück, der in der Winterpause Andreas Dick als neuen Trainer vorstellte. Der 33-jährige Schlussmann soll mit seiner Erfahrung beim Klassenerhalt helfen. "Über Dennis und seine Qualitäten muss nicht gesprochen werden, die sind weitläufig bekannt", lobt der sportliche Leiter Oliver Thoss seinen ersten Wintertransfer. In welcher Rolle Pastoors unter Trainer Dick, wird sich spätestens beim Rückrundenauftakt gegen den SSV Homburg-Nümbrecht am 5. März zeigen. Bisher teilten sich Patrick Mazur (neun Einsätze) und Steffen Förster (sechs Einsätze) die Torhüterposition, gut möglich, dass Pastoors langjähriger Stammtorwart wieder die Rolle als Nummer Eins in Angriff nimmt.

Früher Trainer, jetzt Mitspieler

Zu einem seiner neuen Mitspieler hat Pastoors ein spezielles Verhältnis, dass seine Verwurzelung im Verein einmal mehr zeigt. "Ich freue mich dass es Julian Kupke in die erste Mannschaft geschafft hat, den ich in der Jugend beim FC Spich trainiert habe. Das ist ein gutes Zeichen für die Nachwuchsarbeit im Verein", sagt der Rückkehrer. Der 19-jährige Kupke kommt in dieser Saison immerhin schon auf elf Einsätze. Da es das erste Herrenjahr des Mittelfeldspielers ist, standen er und Pastoors noch nicht in einem Pflichtspiel zusammen auf dem Platz - auch das könnte sich am 5. März ändern.