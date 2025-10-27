Nach einem halben Jahr – Beeck gewinnt mal wieder ein Heimspiel

Saisonübergreifend hatte der FC Wegberg-Beeck aus den vergangenen sieben Heimspielen ganze zwei Punkte geholt – die einstige Festung Waldstadion (zumindest in der Mittelrheinliga) verkam damit zum Selbstbedienungsladen. Der letzte Heimsieg datierte von vor sechseinhalb Monaten: Am 11. April schlugen die Kleeblätter den späteren Absteiger FV Bonn-Endenich 4:0. Diese schwarze Serie beendeten die Kleeblätter nun gegen Schlusslicht FC Pesch: Nach wechselvollem Verlauf gewannen die Schwarz-Roten 5:2 und feierten damit im fünften Heimspiel der Saison den ersten Sieg.
Entsprechend erleichtert war Beecks Coach Albert Deuker: „Dieser Sieg ist unfassbar wichtig, gerade für den Kopf.“ Und Kapitän Yannik Leersmacher befand: „Das war ein Befreiungsschlag. Es ist aber eigentlich unvorstellbar, dass wir über ein halbes Jahr auf einen Heimsieg warten mussten – und das wohlgemerkt nicht in der Regionalliga, sondern in der Mittelrheinliga. Aber auch dieser Sieg war nur ein kleiner Schritt, dem viele weitere folgen müssen. Und wenn es auch eine Floskel ist: Wir müssen einfach weiter von Spiel zu Spiel denken.“
Von Anpfiff weg des umsichtigen Unparteiischen Lukas Heineck war Beeck, das wieder im 3-4-3-System begann, eindeutig spielbestimmend. Der Vortrag in der ersten halben Stunde geriet dabei sehr ansehnlich. In dieser Zeit erspielten sich die Gastgeber sieben klare Torchancen – drei davon nutzten sie. Nachdem Marc Brasnic mit einem Schlenzer das Tor noch knapp verfehlt hatte (4.), klingelte es kurz darauf erstmals in Peschs Kasten: Nach einem Steilpass Merlin Schlossers lief David Arize, der im Sturmzentrum spielte, alleine auf Peschs Keeper Darlington Ticha zu und lupfte den Ball ins Tor (8.). Dann traf Brasnic mit einem feinen Schuss die Latte (11.), ehe Niklas Fensky den Ball freistehend nach einer blitzsauberen Kombination übers Gehäuse drosch (15.) und Arize aus kurzer Distanz ebenfalls vergab (19.). Die nächsten beiden Chancen saßen dann aber wieder. Erst schob Brasnic nach einem weiten Leersmacher-Einwurf und finaler Verlängerung Marc Kleefischs den Ball aus kürzester Distanz zum 2:0 ins Tor (21.), dann bugsierte Abwehrmann Nils Hühne eine auf den kurzen Pfosten gezogene Brasnic-Ecke aus zwei Metern über die Linie zum 3:0 (28.).
„Mit der ersten Halbzeit war ich sehr einverstanden. Da haben wir auch einen guten Mix aus Locken und Drüberspielen gefunden“, frohlockte Deuker. Freilich galt das nicht mehr so sehr für die Schlussviertelstunde, als Beeck zunehmend das Tempo rausnahm.
Das setzte die Heimelf nach dem Seitenwechsel noch verstärkt fort, auch wenn sich Brasnic (50.) und Arize (51.) zunächst noch Chancen zum vierten Tor boten. „Danach haben wir ja aber fast nur noch zum eigenen Torwart zurückgespielt“, monierte Deuker. Und weil es Keeper Yannik Hasenbein wohl schon ein wenig zu langweilig geworden war, streute er ohne Not einen hanebüchenen Fehlpass auf Gjastin Nrejaj ein. Der wollte das Geschenk aber partout nicht annehmen und schoss über den Querbalken (61.) Ebenfalls folgenlos blieb kurz darauf eine ähnliche Aktion von Abwehrmann Paul Daniels. Diesmal war es allerdings sehr knapp, der Schuss des eingewechselten und für viel Belebung sorgenden Louis Müller klatschte an den Pfosten (63.). „Solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Das waren klare Nachlässigkeiten“, grollte Deuker.
Mitten in diese um sich greifende Schludrigkeit streute Kleefisch dann aber das 4:0 ein: Nach einem Arize-Kopfball an den Innenpfosten staubte Kleefisch ab (64.). Müller verkürzte per Doppelschlag auf 4:2 (66./81.), und so wurde die Sache plötzlich noch einmal ein wenig spannend. „Nach dem zweiten Gegentor meldete sich der Kopf, fing das Nachdenken an. Und das ist nie gut“, merkte Deuker zu dieser Wackelphase an. „Da haben wir Moral bewiesen, merkte man auch, dass Beeck nicht so ganz stabil ist“, kommentierte dies Peschs Trainer Adriano Terranova.
Kleefisch hätte die aufkommenden leisen Zweifel (Pesch witterte sichtlich Morgenluft) umgehend im Keim wieder ersticken können, scheiterte aber an Ticha (84.). In der Schlussminute machte er es dann aber besser und nutzte eine präzise Hereingabe des eingewechselten Justin Hoffmanns zum 5:2 (90.). In der Nachspielzeit traf Leersmacher dann noch den Pfosten (90.+5).
Im Blickpunkt der Liga standen am Sonntag aber vor allem auch gleich zwei Spiele, in denen Teams aus dem oberen Drittel unter sich waren – und da möchte eigentlich ja auch Beeck hin. Das absolute Topspiel gewann dabei der SV Bergisch Gladbach mit 2:0 gegen den VfL Vichttal und ist damit neuer Tabellenführer – in Vichttal tritt Beeck kommenden Sonntag an. Und mit einem wahren Paukenschlag endete das Verfolgerduell. Denn das gewann nicht etwa Regionalliga-Absteiger und Topfavorit SV Eintracht Hohkeppel, sondern der Siegburger SV – und das mit 4:0 sogar mehr als deutlich.