Nach einem halben Jahr – Beeck gewinnt mal wieder ein Heimspiel

„Mit der ersten Halbzeit war ich sehr einverstanden. Da haben wir auch einen guten Mix aus Locken und Drüberspielen gefunden“, frohlockte Deuker. Freilich galt das nicht mehr so sehr für die Schlussviertelstunde, als Beeck zunehmend das Tempo rausnahm.

Das setzte die Heimelf nach dem Seitenwechsel noch verstärkt fort, auch wenn sich Brasnic (50.) und Arize (51.) zunächst noch Chancen zum vierten Tor boten. „Danach haben wir ja aber fast nur noch zum eigenen Torwart zurückgespielt“, monierte Deuker. Und weil es Keeper Yannik Hasenbein wohl schon ein wenig zu langweilig geworden war, streute er ohne Not einen hanebüchenen Fehlpass auf Gjastin Nrejaj ein. Der wollte das Geschenk aber partout nicht annehmen und schoss über den Querbalken (61.) Ebenfalls folgenlos blieb kurz darauf eine ähnliche Aktion von Abwehrmann Paul Daniels. Diesmal war es allerdings sehr knapp, der Schuss des eingewechselten und für viel Belebung sorgenden Louis Müller klatschte an den Pfosten (63.). „Solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Das waren klare Nachlässigkeiten“, grollte Deuker.

Beeck wird nachlässig

Mitten in diese um sich greifende Schludrigkeit streute Kleefisch dann aber das 4:0 ein: Nach einem Arize-Kopfball an den Innenpfosten staubte Kleefisch ab (64.). Müller verkürzte per Doppelschlag auf 4:2 (66./81.), und so wurde die Sache plötzlich noch einmal ein wenig spannend. „Nach dem zweiten Gegentor meldete sich der Kopf, fing das Nachdenken an. Und das ist nie gut“, merkte Deuker zu dieser Wackelphase an. „Da haben wir Moral bewiesen, merkte man auch, dass Beeck nicht so ganz stabil ist“, kommentierte dies Peschs Trainer Adriano Terranova.