Nach einem halben Jahr: Bamenohler Abwehrtalent zurück zu Heimatverein

Kam für die SG Finnentrop/Bamenohl nur zu drei Kurzeinsätzen in der Oberliga: Jan Klingenspohr. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Nach Robin Bönner, den es nach der Hinrunde wieder zum TuS Sundern verschlagen hat , hat Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl seinen nächsten Youngster nach einem halben Jahr zu seinem Ex-Verein in die Landesliga Staffel 2 abgegeben: Jan Klingenspohr zieht es nun vorzeitig wieder zu seinem Heimatverein SC Drolshagen.

Finnentrop/Bamenohl hatte bereits im Januar 2025 Nägel mit Köpfen gemacht und Klingenspohr nach seiner ersten halben Seniorensaison für die darauf folgende Oberliga-Saison verpflichtet. Das halbe Jahr am Schloss Bamenohl verlief für den heute 21-Jährigen allerdings enttäuschend. Nur drei Kurzeinsätze in der Oberliga konnte der Abwehrspieler neben vier Spielen für die Reserve in der A-Kreisliga verbuchen, weshalb es Klingenspohr nun schnell wieder zum SC Drolshagen zieht.

"Wir freuen uns, dass er zurück ist. Wir waren die ganze Zeit im Gespräch, denn weil Jan bei uns die D-Jugend trainiert, sehen wir uns mindestens einmal in der Woche. Wir hatten erst einen Wechsel im Sommer angepeilt, aber dann wollte Jan doch schon im Winter wechseln", erklärt Drolshagens Sportlicher Leiter Domenik Vitale in der "Siegener Zeitung". "Die Sachen mit Finnentrop laufen, in beide Richtungen, immer sehr unkompliziert." In der Transfermitteilung auf Social Media heißt es von Vereinsseite weiter: "Über Jans Qualitäten muss man nicht viele Worte verlieren: Seine enorme Physis, Athletik und seine große Leidenschaft für den Fußball haben ihm einst den Sprung zur SG Finnentrop/Bamenohl ermöglicht. Mit genau diesen Stärken wird er unserer Mannschaft sofort weiterhelfen."

Rückkehrer Klingenspohr ist für den SC Drolshagen neben Sinan Kesen (VSV Wenden) und die zweite Winterverstärkung. In der Tabelle der Landesliga Staffel 2 überwinterte die Mannschaft von Ex-Profi Michael Kügler auf Platz 12 und hat sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.