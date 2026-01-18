"Nach einem Abstieg ist es nie einfach"

Nach dem Abstieg ist es nie einfach, direkt wieder anzuknüpfen. Leider hat uns in der Hinrunde die nötige Konstanz gefehlt, um auf einem der oberen Plätze zu überwintern. Dennoch ist die Entwicklung insgesamt positiv. Wir mussten Abgänge erfahrener Spieler verkraften und haben den Kader bewusst mit jungen Spielern ergänzt. Das Ziel war, sich im oberen Drittel zu positionieren. Mark Knäblein sowie Carsten Klein werden zur Rückrunde wieder dabei sein, nachdem sie zuvor verletzungsbedingt ausgefallen sind.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Drei Abgänge müssen wir verzeichnen: Philipp Kampp, der nach Lobbach wechselt, Patrick Hocker, der uns in der Winterpause verlassen hat, und Lukas Joachim, der aus privaten Gründen mit dem Fußball aufgehört hat. Dafür konnten wir Isaac Libotte vom VfR Mannheim verpflichten.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Besonders hervorzuheben ist der ASV Eppelheim, der eine sehr junge, frisch zusammengestellte Mannschaft hat.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser Ziel bleibt, weiterhin zusammenzuwachsen, eine gefestigte Einheit zu werden und eine konstante Rückrunde zu spielen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich denke, dass Deutschland traditionell zu den starken Mannschaften zählt und durchaus Chancen hat, weit zu kommen. Die Mannschaft verfügt über eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, die für Überraschungen sorgen können. Mein persönlicher Top-Favorit ist Spanien, da sie technisch sehr stark sind, über starke Offensivspieler verfügen und in fast jedem Turnier ein hohes Spielniveau zeigen.