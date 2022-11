"Nach einem 3:0 zurückzukommen, zeigt die Moral unserer Mannschaft" Verbandsliga +++ SV Dessau 05 sichert sich nach furiosen Comeback den Auswärtssieg in Farnstädt

Böse erwischt wurde der SV Dessau 05 am Sonnabend im Verbandsliga-Gastspiel beim SV Blau-Weiß Farnstädt. Gerade einmal 23 Minuten waren gespielt, da lag die Mannschaft von Dimitrios Mitsis bereits mit 0:3 zurück. Doch die Nullfünfer haben sich nicht aufgegeben - und haben sich die drei Punkte noch gesichert.

"Das war ein tolles Comeback", lobte Chefcoach Mitsis, der in der ersten halben Stunde noch wenig Grund zur Freude hatte. Jeweils mit Kopfbällen trafen Fabian Klitzing (2.) und Karl Liam Kuttig (7.) für die Farnstädter, dazu kam ein verwandelter Strafstoß von Niklas Hartmann (23.). "Wir haben uns in der ersten Halbzeit schlecht angestellt bei zwei Standards und dem Elfmeter", sagte Julian Bittner. Dann jedoch "nach einem 3:0 zurückzukommen, zeigt die Moral unserer Mannschaft" und sei "absolut geil", so Bittner.

Der 26-Jährige hatte an der Aufholjagd einen nicht zu vernachlässigenden Anteil. Nach dem Anschluss durch Maximilian Eschner (43.) und einem Platzverweis gegen Farnstädts Alexander Swientek (45.+2) stellte Bittner per Doppelpack auf 3:3 (63., 68.). Doch damit noch nicht genug: Erst erzielte Sören Barabasch die Führung (70.), dann machte Fabian Müller in der Nachspielzeit den Dessauer Auswärtssieg perfekt (90.+3). "Wir haben nach dem 3:0 eine super Mentalität gezeigt", freute sich Mitsis. Zugleich richtete der Coach den Blick aber schon auf den Haldensleber SC: "Jetzt müssen wir uns auf den nächsten Gegner konzentrieren."