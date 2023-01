Nach eineinhalb Jahren Oberliga schließt sich Scheele Nottuln an Westfalenligist DJK GW Nottuln hat den 20-jährigen Janus Scheele verpflichtet.

Scheele lief in der Hinrunde für den Oberligisten 1. FC Gievenbeck auf, nachdem er in seinem ersten Seniorenjahr 2021/22 bereits zum Leistungsträger beim damaligen Oberligisten TuS Haltern gehörte.

In Gievenbeck kam der junge Mittelfeldspieler nur zu zwei Startelfeinsätzen und sieben Einwechslungen und war insbesondere gegen Ende des Jahres so gut wie gar nicht mehr im Einsatz. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß u. a. beim SC Preußen Münster in den höchsten B- und C-Junioren-Spielklassen Deutschlands, bevor er seine A-Junioren-Zeit beim TuS Haltern verbrachte.

"Janus ist ein top ausgebildeter Rechtsfuß, der sich durch seinen besonders starken Willen charakterisiert. Er ist defensiv sehr zweikampfstark. Hinzu kommt, dass er auf dem Platz eine gute Mentalität hat, sehr lernwillig ist und sich mit uns weiterentwickeln möchte", sagte Gievenbecks Sportlicher Leiter Carsten Becker vor einem halben Jahr.