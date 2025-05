Drei Spieltage vor Saisonende hat die U23 des FC Gundelfingen die Kreisliga-Meisterschaft eingetütet. – Foto: Stegner

Nach ein paar bangen Minuten feiert die Gundelfinger U23 Kreisliga-Titelrennen ist zugunsten des FCG entschieden +++ Glötter geben beim 1:1 gegen Türk Gücü Lauingen Schützenhilfe +++ Burgaus Abstieg steht fest Verlinkte Inhalte KL West Gundelfingen II SSV Glött SC Bubesheim Altenmünster + 11 weitere

Drei Spieltage vor dem Saisonende darf die U23 des FC Gundelfingen feiern. Nach dem 6:3-Erfolg beim TSV Balzhausen sind die Gärtnerstädter nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und können den Titel in der Kreisliga West feiern. Wobei nach dem Schlusspfiff noch etwas Geduld gefragt war, denn da lief die Partie zwischen der SSV Glött und Türk Gücü Lauingen noch. Hätte Türk Gücü gewonnen, wäre die Entscheidung noch einmal vertagt worden. Doch es blieb beim 1:1. Während sich die Gundelfinger nach oben verabschieden, geht es für den TSV Burgau zurück in die Kreisklasse. Nach dem 1:2 gegen den TSV Offingen steht der Abstieg des Schlusslichts fest.



Schiedsrichter: Julian Bunk (Augsburg) - Zuschauer: 100 Der TSV Balzhausen konnte das Ergebnis erst am Ende noch erträglicher gestalten, doch der 6:3-Erfolg des FC Gundelfingen II war nie in Gefahr. Noah Sailer hatte Gundelfingen in der 14. Minute in Führung geschossen, dann ließ Rodrigo Pinto Pires zwischen der 19. und 60. Minute einen Dreierpack folgen. Nach den Treffern von Raphael Schneider und Johannes Hauf stand es sogar 0:6, bevor Balzhausen durch Johannes Keisinger, Jonas Nießner per Elfmeter und Michael Rudolph noch auf 3:6 verkürzte. Gundelfingens Bernd Scheu sah vor dem Elfmeter in der 85. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse.Schiedsrichter: Julian Bunk (Augsburg) - Zuschauer: 100

Glötts Keeper Dennis Waidele (im Hintergrund) musste sich mächtig strecken, um mit den Lilien den einen Punkt gegen Türk Gücü Lauingen festzuhalten. – Foto: Benjamin Rößle



Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen) - Zuschauer: 120 Im Lilienstadion rang die SSV Glött dem Aufstiegskandidaten Türk Gücü Lauingen ein 1:1 ab. Wobei die Lilien sogar in Führung gingen. In der 77. Minute lenkte Enes Arslan ins eigene Netz. Doch nur fünf Minuten später antwortete Lauingen. Nach einer Freistoßflanke von Sahin Tasdelen stieg Jonas Wiedenmann hoch und köpfte den Ball zum 1:1 ins Netz.Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Julian Wäsch (Bräunlingen / Augsburg) - Zuschauer: 100 Im Auwaldstadion war für den FC Lauingen der Sieg zum Greifen nahe, doch dann blies die SpVgg Wiesenbach zur Aufholjagd und glich noch zum 3:3 aus. Abdulrazak Almuri traf in der 17. Minute zur Führung, Lukas Lauft ließ in der 22. Minute das 2:0. Danny Klose erhöhte in der 58. Minute auf 3:0 und alles schien klar zu sein. Zumal Wiesenbach nach einer Zeitstrafe für Julian Schmid (60.) zwischendurch dezimiert war. Doch in der Schlussphase kam die Spielvereinigung noch einmal auf. Pierre Heckelmüller verwandelte einen Elfmeter (80.) und erzielte per Kopfball in der Nachspielzeit (90.+1) den Anschlusstreffer. Spielertrainer Nikolas Berchtold glich in der 95. Minute dann sogar aus.Schiedsrichter: Julian Wäsch (Bräunlingen / Augsburg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 125 Der SC Altenmünster hat nach dem beeindruckenden 6:0-Sieg gegen den SV Scheppach den Klassenerhalt dicht vor Augen. Jonas Roth eröffnete in der 14. Minute den Torreigen nach einer Vorlage von Oliver Wieland. Nur drei Minuten später erhöhte Manfred Glenk auf 2:0, assistiert von Niklas Rigel. In der 25. Minute traf Rigel selbst zum 3:0, nachdem Pascal Henne ihm den Ball zuspielte. Nach der Halbzeit legte Dominik Bauer in der 48. Minute nach, bevor Patrick Pecher in der 50. und 61. Minute mit zwei Toren auf 6:0 stellte.Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 100 Der TSV Burgau wehrte sich, doch nach dem 1:2 gegen den TSV Offingen steht der Abstieg fest. Simon Schinzel brachte Offingen in der 13. Minute per Kopfball in Führung, nachdem David Süß ihn mustergültig bedient hatte. Enes Bastan glich für Burgau in der 38. Minute aus, die Vorlage kam von Kevin Lynch. Kurz vor dem Ende, in der 89. Minute, sicherte Lukas Kircher den Offingern den Derbysieg. Nach Vorlage von Daniel Schönberger traf er zum 1:2.Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard) - Zuschauer: 100 Das Lokalderby im Donaustadion zwischen der SSV Dillingen und dem SV Holzheim endete torlos In der ersten Halbzeit hatte Dillingen die große Chance zur Führung, als Berat Kasumi in der 37. Minute einen Elfmeter verschoss. SVH-Keeper Florian Hofmeister wehrte nicht nur in dieser Situation den Ball ab. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieb das Spiel ohne Tore.Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard) - Zuschauer: 100