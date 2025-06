Nach Durchmarsch: TV Idstein mit acht Neuen

Idstein. Was ein Aufstieg so bewirken kann. Nach fulminanter Saison, die die Fußballer des TV Idstein mit der A-Liga-Meisterschaft und dem Durchmarsch von der B- in die Kreisoberliga krönen konnten, geht es nun fulminant weiter. Denn einige ehemalige Idsteiner Jugendspieler haben nun ihren Weg zurück zum TVI gefunden. Der sicherlich größte Name darunter ist Luis Cortijo-Lange von Hessenligist Rot-Weiß Walldorf. Der 20-Jährige wechselte früh in das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt, zwei Jahre später folgte gar der Wechsel zum 1. FC Köln, bei dem er unter anderem in der U19 Bundesliga spielte.