Nach Durchmarsch in Kreisliga: Oberschneiding landet Transfercoup

Er war in der Saison 2011/2012 Torschützenkönig in der 2. slowakischen Liga, in der er zwei Jahre später mit Zeleziarne Podbrezova sogar Meister wurde: Tomas Cekovsky hat in seiner langen Laufbahn schon bemerkenswerte Erfolge verzeichnet. Vor siebeneinhalb Jahren zog es den Vollblutstürmer erstmals nach Niederbayern. Den SV Garham schoss er mit 16 Treffer in 15 Spielen in die Kreisliga. Nach einem Engagement in Sachsen beim Fünftligisten VfB Glachau, für den er in 30 Partien stolze 15 Treffer erzielte, wechselte der Slowake im Frühjahr 2023 zum ASV Degernbach. Für den Dorfklub in der Nähe von Bogen bestritt der inzwischen 36-Jährige 47 Einsätze und brachte es dabei auf 51 Einschüsse. Der in Straubing wohnhafte Slowake bricht seine Zelte beim Ex-Bezirksligisten nun ab und läuft künftig für den Kreisliga-Aufsteiger TSV Oberschneiding auf.