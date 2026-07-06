Nach Durchbruch in der Mittelrheinliga: Top-Talent wechselt in 3. Liga

Alexander Guiddir setzt seinen schnellen Aufstieg fort. Der 19 Jahre alte Offensivspieler wechselt von der U23 des FC Schalke 04 zum TSV Havelse und wird damit künftig in der 3. Liga auflaufen. Für den jungen Linksaußen ist es der nächste große Schritt in einer Laufbahn, die zuletzt deutlich Fahrt aufgenommen hat.
Bei Schalke II kam Guiddir in der vergangenen Saison zu sieben Einsätzen in der Regionalliga West. Zuvor hatte er bei Eintracht Hohkeppel in der Mittelrheinliga nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Dort sorgte der technisch starke Flügelspieler mit zwölf Treffern in nur elf Spielen für Furore und empfahl sich mit seiner Abschlussstärke für höhere Aufgaben. Im Winter folgte der Wechsel nach Gelsenkirchen, nun geht es für ihn direkt weiter zum Drittliga-Aufsteiger Havelse.
Der Weg des Offensivspielers zeigt, wie schnell es im Fußball gehen kann. Guiddir wurde in den Nachwuchsabteilungen des SV Sandhausen und von Rot-Weiss Frankfurt ausgebildet, ehe er bei Eintracht Hohkeppel den entscheidenden Entwicklungsschub nahm. Mit Tempo, Technik und Zug zum Tor wurde er dort zu einem der auffälligsten jungen Angreifer der Liga.
In der FuPa-Datenbank ist Guiddir mit 59 Spielen, 20 Toren und einer Vorlage geführt. Diese Zahlen zeigen, dass der 19-Jährige nicht nur über Potenzial verfügt, sondern in jungen Jahren bereits regelmäßig Wirkung in der Offensive entfaltet hat. Beim TSV Havelse soll er nun dabei helfen, das Angriffsspiel zu beleben und im Profibereich den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.
Für Havelse ist die Verpflichtung eine Wette auf Tempo, Dynamik und Entwicklung. Für Guiddir ist es die Chance, nach Hohkeppel und Schalke II nun auch in der 3. Liga zu zeigen, dass seine Torquote aus der Mittelrheinliga kein Zufall war. Nach dem späten Klassenerhalt durch den Zwangsabstieg des TSV 1860 München ist dieser Transfer einer ohne Risiko - und möglicherweise mit viel Ertrag.