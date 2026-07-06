Nach Durchbruch in der Mittelrheinliga: Top-Talent wechselt in 3. Liga Der Weg von Alexander Guiddir führt in die 3. Liga. Der junge Linksaußen kommt von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 zum TSV Havelse - und bringt eine bemerkenswerte Hohkeppel-Vergangenheit mit. von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Alexander Guiddir (re.) wagt den nächsten Schritt. – Foto: Boris Hempel

Alexander Guiddir setzt seinen schnellen Aufstieg fort. Der 19 Jahre alte Offensivspieler wechselt von der U23 des FC Schalke 04 zum TSV Havelse und wird damit künftig in der 3. Liga auflaufen. Für den jungen Linksaußen ist es der nächste große Schritt in einer Laufbahn, die zuletzt deutlich Fahrt aufgenommen hat.

Bei Schalke II kam Guiddir in der vergangenen Saison zu sieben Einsätzen in der Regionalliga West. Zuvor hatte er bei Eintracht Hohkeppel in der Mittelrheinliga nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Dort sorgte der technisch starke Flügelspieler mit zwölf Treffern in nur elf Spielen für Furore und empfahl sich mit seiner Abschlussstärke für höhere Aufgaben. Im Winter folgte der Wechsel nach Gelsenkirchen, nun geht es für ihn direkt weiter zum Drittliga-Aufsteiger Havelse. Hohkeppel als Sprungbrett Der Weg des Offensivspielers zeigt, wie schnell es im Fußball gehen kann. Guiddir wurde in den Nachwuchsabteilungen des SV Sandhausen und von Rot-Weiss Frankfurt ausgebildet, ehe er bei Eintracht Hohkeppel den entscheidenden Entwicklungsschub nahm. Mit Tempo, Technik und Zug zum Tor wurde er dort zu einem der auffälligsten jungen Angreifer der Liga.