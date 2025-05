Nach Drohung gegen Referee: Kreisverband setzt alle Schiedsrichter ab

Sollte sich der Vorwurf der Morddrohung bestätigen, so wäre dies "der Höhepunkt zahlreicher Bedrohungen und Beleidigungen gegen Unparteiische, allerdings auch gegen Gegner und Mitspieler", schreibt der Kreisfachverband. Die verbale Gewalt "gegenüber den Unparteiischen aber grundsätzlich auch der am Spiel Beteiligten untereinander" habe in den vergangenen Jahren zugenommen, bilanziert KFV-Präsident Mathias Leschek: "In diesem offensichtlichen Aggressionspotential sehen wir einen immensen Grund des Nachlassens des ehrenamtlichen Engagements."

Spätestens nun sei der Punkt erreicht, zu handeln. "Wir sind nicht bereit, diesen Zustand weiter hinzunehmen und fürchten, dass wir den Spielbetrieb auf Dauer nicht mehr absichern können, da vor allem Schiedsrichter, aber auch Trainer oder Vorstände diesen Aggressionen nicht mehr dauerhaft ausgesetzt sein möchten", so Leschek. Allein am vergangenen Wochenende habe es im Herrenbereich vier Platzverweise gegen Trainer und Mannschaftsverantwortliche aufgrund "grob unsportlichen Betragens gegenüber Schiedsrichtern" gegeben. Hinzu kamen sechs Platzverweise gegen Spieler - aus unterschiedlichen Gründen.

Auch bei den Junioren sei diese Problematik erkennbar. "Im Nachwuchsbereich musste nach einer Tätlichkeit eines Spielers gar das STOPP-Konzept angewandt werden“, berichtete Leschek. Und: "In einem weiteren Spielberichtskommentar ist zudem eine erneute mögliche Gewalthandlung nach Spielende in einem Nachwuchsspiel aufgezeigt", schreibt der KFV.

Mannschaften müssen trotzdem zu den Spielen antreten

Die Konsequenz: Offizielle Schiedsrichter werden am Wochenende nicht zum Einsatz kommen. Sie werden von den Ansetzern abgesetzt. Dies heißt aber nicht, dass die Begegnungen abgesagt werden. "Gemäß Spielordnung und Ausschreibung sind Pflichtspiele auch bei Nichterscheinen von Unparteiischen durchzuführen", verweist der Verband auf das Verfahren: "Beide Vereine haben sich auf einen Spielleiter zu einigen, wobei dem Vorschlag der Heimmannschaft Vorrang zukommt. Im Zweifel kann das Los entscheiden."

Sollte ein angesetztes Pflichtspiel nicht stattfinden, "erfolgt eine sportgerichtliche Bearbeitung", so der KFV. Zudem sind die Spielberichte seitens der Vereine über den Button "Schiedsrichter-Nichtantritt" zu erfassen - "vollständig und wahrheitsgetreu". Am Wochenende würden "stichprobenartige Spielbeobachtungen auf den Sportanlagen" erfolgen, kündigt Pfannschmidt an.

Kreisverband will mit der Aktion eine "sachliche Debatte" anregen

Für die Schiedsrichter sollen ihre Absetzungen indes keine negativen Auswirkungen haben. Allen Referees wird für das Wochenende ein Einsatz auf ihr Schiedsrichter-Soll angerechnet. Auf eigenen Willen dürfen die Schiedsrichter darüberhinaus keine Partie pfeifen: Den Unparteiischen sei es "gemäß Spielordnung untersagt, Spiele – auch ihres Heimvereins – ohne offizielle Ansetzung zu leiten", verweist der KFV.

Mit diesem Beschluss wolle der Kreisfachverband ein unmissverständliches Zeichen setzen. "Wir werden unsere Schiedsrichter mit dieser klaren Haltung weiter schützen und drücken deutlich aus, dass unsere Unparteiischen, aber auch sämtliche andere am Spiel beteiligte Personen kein Freiwild sind", betont Leschek und ergänzt: "Grundlegendes Ziel ist es, mit dieser Aktion im Nachgang eine sachliche Debatte im Verhältnis Schiedsrichter – Funktionäre – Trainer – Spieler anzuregen. Entsprechend wird es natürlich eine Auswertung mit den Vereinen geben."

