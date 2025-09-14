Nach drohender Spielabsage: LSK feiert zweiten Saisonsieg

Denn ein Unwetter in Norddeutschland sorgte nicht nur in der Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln für eine Spielunterbrechung, sondern sorgte an den Sülzwiesen beinahe für eine Spielabsage. Mit einigen Freiwilligen bekamen die Salzstädter das Wasser ausreichend vom Rasenplatz, um einen Spielbetrieb mit einer dreiviertelstündigen Unterbrechung zu ermöglichen.

Zunächst schien sich der Aufwand nicht zu lohnen, als Noah Wallenßus Rehden mit dem Kopf in Führung beförderte (32.). Die Antwort der Lüneburger ließ aber nur drei Zeigerumdrehungen auf sich warten, weil Torjäger Malte Meyer aus dem Gewühl nach einer Ecke zum Ausgleich traf (35.). Der eine oder die andere hätte wohl damit gerechnet, dass es bei diesem Spielstand bleibt, denn zuletzt hatte der LSK drei Mal am Stück mit einem Meyer-Tor 1:1-Unentschieden gespielt.

Stattdessen bekamen nach einem Foulspiel an Tjark Dörr einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen, den abermals der Torschützenkönig der vergangenen Landesliga-Spielzeit zur Führung über die Linie schon (42.). Nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren am Drücker und verpassten einen deutlicheren Vorsprung. Schließlich war es der eingewechselte Jona Prigge, der nach einer feinen Einzelaktion die Vorentscheidung erzielte (65.).

In der Schlussphase meldeten sich die Schwarz-Weißen aber zurück, nachdem Wallenßus einen weiteren Strafstoß zum Anschluss verwandelte. Während die Mannschaft von Tarek Gibbah die Entscheidung über die Entlastungsangriffe ausließ, zitterte sie den knappen Vorsprung über die Ziellinie. Der LSK bleibt zum fünften Mal am Stück ungeschlagen und arbeitet sich ins Tabellenmittelfeld vor. Am nächsten Samstag (20.9., 16:30 Uhr) wartet der mit Ligaprimus Atlas Delmenhorst der nächste harte Brocken für den Aufsteiger.