Nach drei Unentschieden: Etzella neuer Leader

Das Spiel in Ettelbrück stand aufgrund der Platzverhältnisse kurz vor einer Absage – Foto: Andy Gallo

Der 17.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Mersch und Kunstrasen: was paradox erscheint, bringt z.Z. Erfolg: der Sieg in Bettemburg und das Heimspiel „auswärts“ in Medernach gegen Feulen brachten 6 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Vor der ordentlichen Kulisse von über 400 Zuschauern traf Schmitz am Freitag nach einer Stunde per Abstauber zum entscheidenden 1:0. Nach einer furiosen Anfangsphase – nach 10 Minuten stand es 1:1 – setzte sich Bettemburg durch einen Treffer von Guilavogui mit 2:1 in Schifflingen durch und rückt auf einen Zähler an die Aufstiegsränge heran. Nach dem Merscher Sieg (s.o.) wird die Lage für die Gastgeber dagegen zusehends prekärer.

Eine faustdicke Überraschung gelang Schlusslicht Steinsel bei Aufstiegsaspirant Wiltz – wobei man mit solchen Prädikaten in der Ehrenpromotion eigentlich vorsichtig umgehen sollte. Da der FC Alisontia aber zuletzt am 19.Oktober einen Dreier holen konnte, konnte ein Erfolg im Ösling nicht unbedingt erwartet werden. Das Tor des Tages fiel, als man eigentlich schon von einer torlosen Punkteteilung ausgehen konnte: in der 4.Minute der Nachspielzeit wurde der erst neunzehnjährige Steinseler Winterneuzugang Fonseca Pinheiro über rechts in die Tiefe geschickt und hob das Leder über den aus seinem Kasten eilenden Wiltzer Keeper, der den Einschlag nicht mehr verhindern konnte, obschon er noch eine Hand an den Ball bekam.

Dias: „am Ende war das Glück endlich einmal auf unserer Seite“

Der Steinseler Trainer Helder Dias: „Es war ein kompliziertes Spiel gegen eine Wiltzer Mannschaft, die eigentlich BGL Ligue-Niveau hat. In der Anfangsviertelstunde waren die Gastgeber sehr stark, hatten aber keine richtig klaren Torchancen. Unser Block stand tief und wir versuchten über Umschaltsituationen zu kommen und Wiltz mit ihren drei Verteidigern wehzutun. Wir hatten dann auch zwei Gelegenheiten, die wir aber nicht nutzen konnten.

Zu Beginn der 2.Hälfte erhöhte Wiltz wieder den Druck und wollte zum Torerfolg kommen, doch in einer eins-gegen-eins-Situation mit unserem Keeper schossen sie den Ball am Tor vorbei. Auch wenn es danach physisch für uns schwieriger wurde, hielten wir den Block zusammen und am Ende war das Glück endlich einmal auf unserer Seite, etwas das in der Vergangenheit nicht der Fall war. Ein Unentschieden wäre jedoch das richtige Ergebnis gewesen. Doch dieser Sieg erleichtert Vieles, vor allem in der Ansprache an das Team.“

Eine völlig verrückte Spielstunde erlebten die Zuschauer in Monnerich, wo Luxembourg City sehr früh in Rückstand geriet (1:0, 2.‘), ehe man das Ergebnis bis zur halben Stunde auf 1:4 zu seinen Gunsten drehte, um sich am Ende mit 5:4 zu behaupten. City wurde nach der Pause zu Wechsel gezwungen, spielte mit dem Feuer, doch man konnte den am Ende knappen Vorsprung ins Ziel retten. Nachdem Berburg in Wormeldingen zunächst mit einem Kopfball am Pfosten scheiterte ging der Gast keine zehn Minuten später durch einen abgefälschten Freistoß mit 0:1 in Führung (31.‘). In der Schlussphase rettete Touré seinen Farben aber einen Punkt, der im Tabellenkeller noch Gold wert sein kann (1:1, 81.‘). Mit demselben Ergebnis trennten sich Walferdingen und Rümelingen im Spitzenspiel, auch dort ging der Gast vor der Pause in Führung, die Heimelf glich Mitte der 2.Hälfte per Elfmeter aus.

Eine weitere kleine Überraschung gelang Aufsteiger Beles bei Absteiger Fola Esch. Am Ende stand es zwischen den Nachbarn 2:2, welches schon zur Pause feststand und bei welchem die Gäste zweimal von einem Rückstand zurückkommen konnten. Dieses Ergebnis ging wohl auch so in Ordnung, wobei Fola mit dem Unparteiischen haderte, der ein klares Foulspiel der Gäste im Strafraum beim Stand von 2:2 nicht ahndete. Die Partie zwischen Ettelbrück und Lorentzweiler ging zehn Minuten später als geplant los, da FuPa-Informationen zufolge erst kurzfristig entschieden wurde, dass auf dem tiefen Rasen überhaupt gespielt werden konnte. Der FCL erwischte den besseren Start, traf unmittelbar nach dem Anstoß nur die Latte und ging in der 26.‘ sogar in Führung. Doch in Unterzahl konnte der FC Etzella die Partie unmittelbar vor der Pause per Kopfball ausgleichen und nach nicht einmal einer Stunde wieder per Kopf sogar für sich entscheiden (2:1, 57.‘). Mit diesem Sieg springt Ettelbrück an die Tabellenspitze.