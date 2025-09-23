Nach drei sieglosen Spielen – Tabellenführer Haching muss gewinnen

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg gilt es für die SpVgg Unterhaching die Trendwende im Heimspiel gegen Aschaffenburg herbeizuführen.

Die SpVgg Unterhaching ist nach neun Spieltagen immer noch Spitzenreiter der Regionalliga Bayern. Und das, obwohl die Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender zuletzt dreimal in Serie nicht gewann und nur zwei magere Punkte sammelte. Dass die Hachinger die Führungsposition nicht abgaben, liegt an der ebenfalls schwächelnden Konkurrenz.

Auf Letzteres können sich die Hachinger am zehnten Spieltag nicht mehr verlassen. Bei einer Niederlage im Heimspiel an diesem Dienstag (19 Uhr) gegen den SV Viktoria Aschaffenburg dürfte die SpVgg den Platz an der Sonne ziemlich sicher wieder abgeben müssen. Neue Kräfte im Flutlichtspiel gegen die Unterfranken sollen dafür sorgen, dass die Durststrecke ihr Ende findet. Zwischen den Pfosten kehrt Stammtorwart Erion Avdija nach abgesessener Rotsperre wieder zurück.

In der Abwehrzentrale muss Bender aufgrund der Roten Karte am vergangenen Samstag in Buchbach für Manuel Stiefler umbauen. Für Stiefler dürfte Alexander Winkler in die Innenverteidigung rutschen und Andy Breuer auf dem Flügel die etwas defensivere Aufgabe auf der Linksverteidigerposition wieder übernehmen. Bei Kapitän Markus Schwabl ist eine Rückkehr nach einer Oberschenkelverletzung hingegen weiterhin ungewiss.

Der Tabellenvorletzte aus Aschaffenburg ist dabei nicht zu unterschätzen. Die vor allem in der Defensive sehr schwache Viktoria (19 Gegentore) hat nach einem miserablen Saisonstart in der Vorwoche mit einem 3:2 gegen Vilzing wieder etwas die Kurve bekommen. Vor kurzem schmissen die Aschaffenburger auch Drittligist Schweinfurt aus dem Toto-Pokal. Gegen den Traditionsclub mit drei Spielzeiten in der 2. Bundesliga in den 80er-Jahren (1985-1987 sowie 1988/89) liest sich die Hachinger Bilanz gut.

Für Platz eins muss ein Sieg her

In den sechs jüngsten Duellen in der Regionalliga hat die SpVgg gegen den Regionalliga Bayern-Vizemeister von 2021 zwar noch nie verloren, allerdings gab es bei zwei Siegen auch erst vier Unentschieden. Dass ein weiteres Remis hinzukommt, wäre ungünstig und würde Haching diesmal wohl Platz eins kosten. (rmf)

SpVgg Unterhaching: Avdija – Leuthard, Pfluger, Winkler, Breuer – Gevorgyan, Ortel – Aigboje, Skarlatidis, Negele – Pfeiffer