Nach drei Remis in Folge: Heinstetten will gegen Geretsried den ersten Sieg

Der SV Heimstetten spielte in drei Spielen dreimal Unentschieden. Gegen den TuS Geretsried soll der erste Saisonsieg gelingen.
Heimstetten – Vergangene Saison ist der SV Heimstetten eine Hopp-oder-Top-Mannschaft gewesen: Bei zwölf Siegen und fünfzehn Niederlagen kam der Tabellenzehnte der Bayernliga Süd gerade mal auf fünf Unentschieden. In dieser Spielzeit zeigt sich da ein anderes Bild: Vor dem Auftritt beim TuS Geretsried an diesem Freitag um 18.30 Uhr hat der SVH bereits dreimal Remis gespielt – in drei Partien.
Niklas Eberhardt will daraus aber noch keinen Trend ableiten. „Denn bislang hatte jedes Spiel seine eigene Geschichte“, sagt der Heimstettner Co-Trainer. Erfreulich sei jedenfalls, „dass wir noch ungeschlagen sind“. Zudem habe seine Mannschaft, „in jedem Spiel viel Leidenschaft und viel Energie auf den Platz gebracht“. Gehapert habe es dagegen in der Offensive. „Deshalb war das diese Woche auch unser Schwerpunkt im Training“, berichtet Eberhardt.
Denn beim Aufsteiger aus Geretsried soll jetzt endlich der erste Sieg her – wiewohl der Co-Trainer vor dem Gegner warnt. „Das wird kein einfaches Spiel. Geretsried hat eine taktisch disziplinierte Mannschaft, die einen klaren Plan verfolgt.“ Diese Qualität bekamen der SV Heimstetten bereits in der Vorbereitung zu spüren, als er ein Testspiel gegen den Liganeuling mit 2:3 verlor. Überdies haben die Geretsrieder, deren Abwehrchef Sebastian Rosina einst beim SVH kickte, einen prima Saisonstart hingelegt – mit einem Sieg in Kottern sowie einem 1:1-Remis gegen den FC Ismaning.
Mit dem gleichen Ergebnis trennten sich zuletzt die Heimstettner vom Vizemeister TSV 1860 München II – und das, obwohl sie mehr als eine halbe Stunde lang in Unterzahl agieren mussten. „Da haben wir das 1:1 stark wegverteidigt“, lobt Niklas Eberhardt. Personell werden er und Cheftrainerin Sarah Romert am Freitag auf mehreren Positionen eine andere Startelf ins Rennen schicken als noch gegen die Löwen.
Denn nicht nur ist Luka Arslan nach seiner Roten Karte für ein Spiel gesperrt worden. Sondern nach drei Partien kommt es wie verabredet auch im Tor zu einer Rochade: Anstelle von Neuzugang Fabian Scherger, der bislang zwischen den Pfosten stand, darf nun die Nummer Eins der Vorsaison, Moritz Knauf, ebenfalls für drei Spiele ins Gehäuse.
Überdies muss das Trainerteam im Mittelfeld umbauen, da Vitus Vochatzer aufgrund einer Rippenprellung ausfällt. Neben dem Neuzugang aus Karlsfeld fehlen in Geretsried auch die Langzeitverletzten Severin Müller, David Leitl und Moritz Heigl. Hinter dem Einsatz des Ex-Hachingers Dominique Girtler steht noch ein Fragezeichen.