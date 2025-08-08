Wieselflink auf der Außenbahn: Ikenna Ezeala vom SV Heimstetten. – Foto: Gerald Förtsch

Nach drei Remis in Folge: Heinstetten will gegen Geretsried den ersten Sieg Bayernliga Süd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Heimstetten Geretsried

Der SV Heimstetten spielte in drei Spielen dreimal Unentschieden. Gegen den TuS Geretsried soll der erste Saisonsieg gelingen.

Heimstetten – Vergangene Saison ist der SV Heimstetten eine Hopp-oder-Top-Mannschaft gewesen: Bei zwölf Siegen und fünfzehn Niederlagen kam der Tabellenzehnte der Bayernliga Süd gerade mal auf fünf Unentschieden. In dieser Spielzeit zeigt sich da ein anderes Bild: Vor dem Auftritt beim TuS Geretsried an diesem Freitag um 18.30 Uhr hat der SVH bereits dreimal Remis gespielt – in drei Partien. „Wird kein einfaches Spiel“: Co-Trainer warnt vor Geretsried

Niklas Eberhardt will daraus aber noch keinen Trend ableiten. „Denn bislang hatte jedes Spiel seine eigene Geschichte“, sagt der Heimstettner Co-Trainer. Erfreulich sei jedenfalls, „dass wir noch ungeschlagen sind“. Zudem habe seine Mannschaft, „in jedem Spiel viel Leidenschaft und viel Energie auf den Platz gebracht“. Gehapert habe es dagegen in der Offensive. „Deshalb war das diese Woche auch unser Schwerpunkt im Training“, berichtet Eberhardt. Denn beim Aufsteiger aus Geretsried soll jetzt endlich der erste Sieg her – wiewohl der Co-Trainer vor dem Gegner warnt. „Das wird kein einfaches Spiel. Geretsried hat eine taktisch disziplinierte Mannschaft, die einen klaren Plan verfolgt.“ Diese Qualität bekamen der SV Heimstetten bereits in der Vorbereitung zu spüren, als er ein Testspiel gegen den Liganeuling mit 2:3 verlor. Überdies haben die Geretsrieder, deren Abwehrchef Sebastian Rosina einst beim SVH kickte, einen prima Saisonstart hingelegt – mit einem Sieg in Kottern sowie einem 1:1-Remis gegen den FC Ismaning.