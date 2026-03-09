Nach drei Niederlagen: VfB Bottrop mit Ansage an die Konkurrenz

3:4 beim PSV Wesel, 1:2 gegen den ESC Rellinghausen und zuletzt 1:5 beim VfB Speldorf: Zur Unzeit hat der VfB Bottrop eine Formkrise in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, und verliert nicht nur seine ersten Saisonspiele und gute Ausgangslage, sondern auch die Tabellenführung. Der Vereinschef Gündüz Tubay hat sich nun an die Konkurrenz gerichtet.
Zu erwarten war dieser Einbruch eigentlich nicht, vielleicht war aber auch der Testspielgegner in der Karnevalspause unglücklich gewählt: Der bisherige Dominator der Liga testete am 17. Februar nämlich gegen Rot-Weiß Deuten, einem Landesligisten aus Westfalen. Diese Paarung hat allerdings eine Vorgeschichte, denn wie der Blick auf die direkte Bilanz zeigt, gewinnt Deuten die Testspiele fast immer. Das überraschende 5:1 im Februar war bereits der fünfte Deuten-Erfolg gegen Bottrop in Serie.
Diese Pleite als böses Omen zu bezeichnen, wäre sicherlich übertrieben. Die kommenden Pflichtspiele liefen allerdings so unglücklich, dass Bottrop seinen kompletten Vorsprung verloren und sogar nach der jüngsten Klatsche beim VfB Speldorf auf Rang drei gefallen ist. Die starken Rückrundenteams SV Budberg und ESC Rellinghausen, neuer Tabellenführer, haben diese Schwächephase genutzt und sind vorbeigezogen.
Geht es nach Tubay, ist das allerdings nur eine Momentaufnahme. Die "Abteilung Attacke" kennen Fußball-Fans zumeist aus dem Süden der Bundesrepublik, doch auch Tubay richtet sich mit einer Ansage an die Konkurrenz. Der WAZ teilte er mit: "Mag sein, dass unsere Konkurrenten jetzt lachen, aber auch sie werden noch stolpern, auch sie werden noch schwächeln. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Wir müssen jetzt aus der Situation lernen. Die Jungs sind am Boden, aber wir werden ihnen aufhelfen, wir müssen da gemeinsam durch.“
Der Vereinschef will gemeinsam mit dem Trainerteam um Marco Hoffmann die Mannschaft "wachrütteln". In der Landesliga wird es jedenfalls nicht einfacher: Kommender Gegner ist mit der SG Essen-Schönebeck das zweitbeste Rückrundenteam, im Anschluss geht es zum Tabellenfünften Blau-Weiß Mintard. Die beiden Klubs sind zum aktuellen Zeitpunkt zwei Kaliber, die bereits über die Saison entscheiden können - negativ wie positiv, denn mit Siegen kann der VfB Bottrop sein Selbstvertrauen wieder Richtung Spitze katapultieren.
