Nach drei Jahren Pause startet die Senioren-Stadtmeisterschaft MG In Mönchengladbach bewerben sich am dem 27. Dezember 29 Männer- und acht Frauenteams um den Titel. Die Junioren spielen schon seit dem 17. Dezember.

Für viele Fußballfans aus Mönchengladbach und Umgebung wird es ein inzwischen ungewohntes Gefühl sein, wenn sie im Dezember zur Hallen-Stadtmeisterschaft die Jahnhalle betreten. Denn fast drei Jahre ist es her, dass dort zum letzten Mal der Ball bei der größten Amateursportveranstaltung der Stadt rollte. Gleich zweimal in Folge war die Austragung aufgrund der Pandemie nicht möglich – nun ist es endlich wieder soweit.

Der Terminplan für das Turnier ist nach der bislang jüngsten Austragung rund um den Jahreswechsel 2019/20 ein wenig entzerrt. Gespielt wird schon seit dem 17. Dezember bei den Junioren und vom 27. Dezember bis zum 7. Januar bei den Männern, so dass dort auch keine Doppelspieltage vonnöten sind. Ab dem 27. Dezember wird also traditionell ermittelt, wer den 1. FC Mönchengladbach beerbt – oder ob der Rekordsieger sich doch wieder durchsetzen kann. In der Favoritenrolle dürften sich die Westender diesmal nicht befinden. Dort wird überwiegend Landesliga-Aufsteiger Victoria Mennrath genannt. Doch auch für andere Vereine könnte es eine Premiere im Kampf um den Wanderpokal der Rheinischen Post geben. Denn auch das starke Team von Türkiyemspor Mönchengladbach könnte beispielsweise ein Wort um den Turniersieg mitsprechen. Das gelang zuvor erst drei A-Ligisten in der Geschichte.

Noch einiger sind die Amateurfußballer in der Stadt sich aber, dass es wichtig ist, dass in der Halle endlich wieder der Ball rollt. Denn das Turnier ist nicht nur ein sportliches, sondern auch ein fußballerisch gesellschaftliches Ereignis, bei dem sich Menschen einmal wieder sehen, ein Glas zusammen trinken und Geschichten austauschen. Auch so mancher Spielerwechsel wurde in der Jahnhalle schon angebahnt.