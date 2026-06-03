Nach drei Jahren Havolli

– Foto: TSV Immenhausen

Bei der SG Obermeiser/Westuffeln steht zur Saison 2026/2027 ein Wechsel auf der Trainerbank an. Nach drei Jahren endet die Amtszeit von Xhabir Havolli als Trainer der ersten Mannschaft. Seine Nachfolge treten Christian Schäfer und Fabian Klinter an, die künftig als gleichberechtigtes Trainerduo Verantwortung tragen werden.

Havolli hatte die SGOW im Jahr 2023 übernommen und in seiner Amtszeit deutliche Spuren hinterlassen. Besonders seine erste Saison bleibt dem Verein in Erinnerung: Nach einer starken Rückrunde, in der die Mannschaft neun von 13 Partien gewann, schloss die SG die Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz ab. Der Verein spricht rückblickend von der punktbesten Saison seit mehr als einem Jahrzehnt. Auch die nun endende Saison 2025/2026 hebt die SG hervor, da die Mannschaft erstmals den Torschützenkönig der Kreisoberliga stellt.

Der Verein teilte die Entscheidung in seinen sozialen Medien mit und betonte, dass dem Schritt offene und vertrauensvolle Gespräche zwischen Havolli und der Leitung der Sparte Fußball vorausgegangen seien. Beide Seiten seien zu der Überzeugung gelangt, dass der kommende Sommer ein guter Zeitpunkt für eine Veränderung sei.

Dass Havolli den Verein geprägt hat, macht die SGOW auch in einer weiteren Abschiedsbotschaft deutlich. Dort erinnert der Club daran, dass der Trainer schon zu Beginn seiner Amtszeit großen Einsatz zeigte und im Sommer 2023 sogar einen gebuchten Urlaub absagte, um die Vorbereitung mit seiner neuen Mannschaft durchziehen zu können.

„Der gesamte Verein und auch ich persönlich sind Xhabir zu großem Dank verpflichtet. Er hat den Trainerjob drei Jahre lang mit einer beispiellosen Leidenschaft ausgefüllt“, wird Spartenleiter Tim Rüddenklau in der Mitteilung zitiert. Neben den sportlichen Verdiensten hebt Rüddenklau vor allem die menschliche Komponente hervor: „In erster Linie ist Xhabir aber einfach ein wunderbarer Mensch, der uns fehlen wird und der jederzeit bei der SGOW willkommen ist.“

Havolli habe in den vergangenen drei Jahren nie seine Motivation verloren, auch dann nicht, wenn es sportlich nicht wie erhofft lief. Bei Toren habe er am lautesten gejubelt, nach Niederlagen sei er der Erste gewesen, der die Spieler wieder aufgebaut habe. Diese Haltung werde bei der SGOW in Erinnerung bleiben.

Schäfer kehrt zurück, Klinter rückt mit auf

Mit Christian Schäfer kehrt nun ein bekanntes Gesicht auf die Trainerbank zurück. Schäfer war bereits bis 2023 Trainer der SG Obermeiser/Westuffeln und wird damit gewissermaßen vom Vorgänger Havollis zu dessen Nachfolger. An seiner Seite steht Fabian Klinter, der zur neuen Saison gemeinsam mit Schäfer ein gleichberechtigtes Duo bilden soll.

Der Verein zeigt sich überzeugt, dass sich beide gut ergänzen und der Mannschaft neue Impulse geben können. In der Mitteilung heißt es, man traue dem neuen Gespann zu, „noch etwas mehr von dem zweifelsohne in der Mannschaft vorhandenen Potenzial herauskitzeln“ zu können.

Auch Reichl legt sein Traineramt nieder

Auch bei der zweiten Mannschaft gibt es eine Veränderung. Jonas Reichl legt sein Amt als Trainer der SGOW II nach der Saison nieder. Reichl war von klein auf eng mit dem Verein verbunden, zunächst als Spieler, später als Teil des Trainerteams. 2022 rückte er als Co-Trainer der zweiten Mannschaft an die Seitenlinie und feierte gemeinsam mit Mathias Leimbach und dem Team den historischen Aufstieg in die Kreisliga A.

Zwei Jahre später übernahm Reichl die Mannschaft als Cheftrainer. Auch seine Bilanz kann sich sehen lassen: In seiner ersten Saison als verantwortlicher Trainer führte er die zweite Mannschaft zum Klassenerhalt, in der zweiten Spielzeit gelang mit Platz fünf in der Kreisliga A die bislang beste Saison der SGOW-Reserve.

Reichl will noch einmal als Spieler angreifen

Nun möchte Reichl sein Traineramt aus einem positiven Grund niederlegen: Er will noch einmal als Spieler angreifen. Der Verein würdigte Reichl als jemanden, der „auf und neben dem Platz immer Feuer und Flamme für die SG“ gewesen sei.

Wer schon einmal eine zweite Mannschaft trainiert habe, wisse um den Aufwand dieses Postens. Reichl habe diese Aufgabe „überragend gemeistert“, heißt es in der Mitteilung. Die SGOW werde ihn an der Seitenlinie vermissen, freue sich aber darauf, ihn künftig wieder auf dem Platz sehen zu können.

Blick nach vorn mit neuer Doppelspitze

Damit endet bei der SG Obermeiser/Westuffeln im Sommer eine prägende Phase auf beiden Trainerpositionen. Während Havolli und Reichl mit Dank und Anerkennung verabschiedet werden, richtet sich der Blick bereits auf die kommende Saison.

Dann soll ein neues Trainerduo um Christian Schäfer und Fabian Klinter die erste Mannschaft führen — mit dem Anspruch, das vorhandene Potenzial der SGOW weiter auszuschöpfen.