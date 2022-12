Nach drei Jahren Corona-Pause: Budenzauber der Jugend begeistert Zuschauer und Kicker 48 Jugendmannschaften an drei Turniertagen

An drei Tagen tummelten sich insgesamt 48 Jugendmannschaften in der Maisacher Halle. Eröffnet wurde das Turnier am Freitagabend von den B-Juniorinnen, am Samstag waren dann die F- und E-Junioren dran und sonntags die E- und D-Juniorinnen.

„Wir sind natürlich sehr froh, dass es heuer geklappt hat, nachdem wir im vergangenen Jahr das Turnier auf Verdacht einfach mal geplant haben, aber im November dann doch absagen mussten“, sagt Jugendleiterin und Turnierkoordinatorin Susi Schartl. An allen drei Tagen hat es in der Halle an nichts gefehlt. Neben Essen und Trinken gab es auch eine große Tombola. „Wir sind halt eine große Familie im Verein“, so Schartl. „Da packen alle mit an.“ Aber ohne entsprechende Sponsoren könne man so ein Turnier auch nicht stemmen, ergänzte Junioren-Jugendleiter Bernhard Reischl. Sogar der FC Bayern und die SpVgg Unterhaching haben das Turnier unterstützt. Alle Einnahmen aus Verkauf und Tombola kommen der Jugendabteilung des Vereins zugute.