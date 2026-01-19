Nach drei Jahren: Bilalli verkündet Abschied vom FC Ottering

Er hat 103 Bayernliga-Einsätze, bei denen ihm 16 Treffer glückten, in seiner Vita stehen und nun sucht er im Spätherbst seiner Laufbahn nochmal eine neue Herausforderung. Granit Bilalli wird den abstiegsbedrohten Kreisklassisten FC Ottering nach drei Jahren verlassen. Wohin es den 33-jährigen Routinier ziehen wird, ist noch völlig offen.

Beim Traditionsverein aus dem Landkreis Dingolfing-Landau stand der Allrounder 2023/2024 als Co-Spielertrainer an der Seite des damaligen Chefanweisers Markus Heiß, der mittlerweile das B-Team des FC Dingolfing anleitet. Aus beruflichen Gründen gab Bilalli den Assistenzcoach-Posten vor eineinhalb Jahren ab, hielt den Blau-Weißen dennoch weiter als Aktiver die Treue. 57 Partien machte Bilalli bislang für den FCO und konnte sich dabei 30-mal in die Torschützenliste eintragen. "Ich hatte und habe eine schöne Zeit beim FC Ottering, habe viele neue Leute kennengelernt und gehe als Freund“, sagt der in Alburg bei Straubing wohnhafte Vollblutfußballer, der beim SV Türk Gücü Straubing und beim SV Thürnthenning zuvor schon Chefanweiser-Stationen hatte.





















"Ich möchte nochmal etwas Neues machen. Für mich sind viele Konstellationen vorstellbar und daher bin ich selbst gespannt, was es am Ende werden wird“, berichtet Bilalli, den der FC Ottering nur sehr ungern ziehen lässt. "Granit ist nicht nur ein hervorragender Fußballer, sondern auch ein ganz feiner Kerl. Er hat uns in den letzten Jahren enorm weitergeholfen und viele Tore gemacht. Die Lücke, die er hinterlassen wird, ist groß“, sagt Otterings Sportlicher Leiter Rainer Kappelmeier. Eine Sache will Granit Bilalli allerdings unbedingt noch erreichen: "Ich möchte mich mit dem Klassenerhalt verabschieden. Dafür werde ich in den kommenden Monaten alles geben.“ Derzeit belegen die Otteringer Fußballer den zwölften Rang, der am Saisonende den Gang in die Relegation zur Folge hätte. Bei bereits zehn Punkten Rückstand zum rettenden Ufer scheint alles andere als die "Saisonverlängerung" Utopie zu sein.