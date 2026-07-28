Nach dramatischen Todesfall: Hohenthann blickt wieder nach vorne

Luis Hummel verstarb bei einem tragischen Unfall – Foto: Verein

Der FC Hohenthann hat vor einigen Wochen einen dramatischen Verlust hinnehmen müssen. Luis Hummel, Aktiver der 2. Mannschaft, wurde durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen. "Die Trauer über den Verlust eines geschätzten Mannschaftskameraden und Freundes hat den gesamten Verein tief getroffen und wird uns noch lange begleiten", schreibt der FCH, der im Mai nach fünfjähriger Zugehörigkeit aus der Kreisliga abgestiegen ist.

"Auch wenn die Wunden noch nicht verheilt sind, gehört es zum Vereinsleben, den Blick langsam wieder nach vorne zu richten. Nicht, weil Luis vergessen wäre – ganz im Gegenteil. Die kommenden Jahre werden wir in seinem Andenken bestreiten. Mit diesem Gedanken möchten wir nun die personellen Veränderungen und Planungen für die neue Saison vorstellen", heißt es von Vereinsseite weiter. Christoph König wird seine Tätigkeit als Spielertrainer fortsetzen und künftig gemeinsam mit Neuzugang Timo Grill ein gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo bilden. Unterstützt werden die beiden weiterhin von Torwart- und Co-Trainer Iven Schröter. Maximilian Bauer gibt sein Amt als Spielertrainer ab, bleibt dem Klub jedoch als Spieler erhalten.

Sportlicher Leiter Andreas Gumplinger blickt trotz der schwierigen vergangenen Wochen zuversichtlich nach vorne: "Die Gespräche mit Timo, Max und Christoph waren von Anfang an sehr positiv. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Konstellation bestens aufgestellt sind. Mit Iven Schröter bleibt uns zudem ein Torwart- und Co-Trainer erhalten, der seit Jahren viel Zeit und Engagement in die Mannschaft investiert. Unser Kader wird jünger und wir werden sowohl in der Breite als auch in der Spitze an Qualität gewinnen. Über konkrete Ziele möchten wir aktuell aber noch nicht sprechen. Bedanken möchte ich mich außerdem bei Andreas Stauner, der mich bei der Kaderzusammenstellung und den Transfergesprächen tatkräftig unterstützt hat.“





Mit Gabriel Weiß (SG Rottenburg/Oberhatzkofen), Henrik Zirngibl (SG Attenhofen/Walkertshofen), Marco Grüneis (TSV Vilsbiburg) und Niclas Thieme (FC Ergolding) konnte der FC Hohenthann vier externe Neuzugänge verpflichten. Mit Grüneis stößt ein höherklassig erprobter und spielstarker Akteur zum FCH, während sich die Verantwortlichen von Thieme zusätzliche Durchschlagskraft und Torgefahr in der Offensive erhoffen. Weiß und Zirngibl sollen den Konkurrenzkampf weiter beleben und dem Kader zusätzliche Qualität verleihen. Großen Wert legt der Verein zudem auf die eigene Nachwuchsarbeit. Mit Noah Müller, Jakob Blechschmidt, Friedrich Stölzner, Petar Stalev und Bastian Mieslinger rücken gleich fünf Talente aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich auf. Mieslinger hat sich bereits in der vergangenen Saison mit mehreren Einsätzen in der ersten Mannschaft für weitere Aufgaben empfohlen.Timo Grill, der bei seiner letzten Station den SV Mengkofen anleitete, freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken. Es war früh klar, dass die Vorstellungen in die gleiche Richtung gehen. Entscheidend war für mich auch, dass die Mannschaft zusammenbleibt und Max sowie Kine weiterhin dabei sind. Die Jungs haben mich super aufgenommen und ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit.“Christoph König blickt optimistisch nach vorne: "Der Abstieg war bitter, aber kein Weltuntergang. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen kleinen Umbruch. Die erfahrenen Spieler bleiben an Bord, gleichzeitig bekommen wir viele junge Spieler dazu, die wir Schritt für Schritt an den Herrenfußball heranführen können. Mit Timo kommt frischer Wind dazu, und ich bin überzeugt, dass die Mischung gut funktionieren wird.“ Für Maximilian Bauer endet zwar die Zeit als Spielertrainer, nicht aber sein Engagement beim FC Hohenthann: "Es war eine Ehre, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt freue ich mich darauf, wieder voll Teil der Mannschaft zu sein und den Verein auf dem Platz zu unterstützen.“





Auch bei der Reserve gibt es Veränderungen. Christoph Schenk beendet seine Tätigkeit als Spielertrainer und wird künftig wieder ausschließlich als Spieler zur Verfügung stehen. Die Verantwortung übernehmen Maximilian Rumpel und Mario Forstner. Zudem beendet Dimitrij Martens seine aktive Laufbahn und hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Abschließend bedankt sich die sportliche Leitung bei allen scheidenden Akteuren: "Maximilian Bauer und Christoph Schenk haben als Spielertrainer viel Verantwortung übernommen und unseren Verein mit großem Engagement geprägt. Ebenso möchten wir unsere Abgänge Simon Schmalhofer und Dawid Gutkowski für ihren Einsatz und ihre Loyalität herzlich danken. Sie alle haben den FC Hohenthann in den vergangenen Jahren sportlich wie menschlich bereichert.“ Mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim SV Oberglaim verzeichnete das Team einen erfolgreichen Start in die Spielzeit 2026/27.