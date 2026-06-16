Nach dramatischem Abstieg: SGS blickt "ambitioniert" auf Bezirksliga

Die Bilder vom letzten Spieltag werden bei der SG Essen-Schönebeck noch länger nachwirken. Bis in die Schlussphase hinein hatten die Essener den Klassenerhalt in der eigenen Hand, ehe zwei direkt verwandelte Freistöße von Tom Leon Roß den SC Werden-Heidhausen retteten und die SGS im direkten Aufeinandertreffen in die Bezirksliga schickten.
"Die Art und Weise, mit einem Freistoß in der 89. Minute, ist natürlich denkbar hart und tut deswegen auch nochmal mehr weh“, sagt Sportdirektor Jan van den Woldenberg rückblickend.
Besonders bitter verlief der Abstieg vor dem Hintergrund der außergewöhnlichen Gesamtkonstellation am Niederrhein. Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga setzte sich ein Dominoeffekt bis in die Landesliga fort. Während in der Vorsaison so nur acht Teams in die Bezirksliga abstiegen, mussten nun letztlich zehn der 36 Landesligisten den Gang in die Bezirksliga antreten, als letzten von fünf in Gruppe 2 traf es schließlich auch die SGS.
"Ich glaube, dass fünf Absteiger in einer 18er-Liga nicht im Verhältnis stehen. Das ist eine Sache, die sich der Verband anschauen sollte“, meint van den Woldenberg. "Vor allem, wenn man sich anguckt, dass das in anderen Verbänden anders geregelt ist.“
Dennoch sucht der Sportdirektor die Gründe nicht ausschließlich im Spielsystem. Die Rahmenbedingungen seien bekannt gewesen. "Wir hatten die Gegebenheiten klar auf dem Tisch liegen. Wir hätten es am letzten Spieltag aus eigener Kraft schaffen können und waren an dem Tag dann leider auch einfach nicht gut genug. Das müssen wir akzeptieren.“
Tatsächlich hatte sich die SGS bereits in den Wochen zuvor erst in die schwierige Lage gebracht. Aus den finalen neun Saisonspielen holte das Team von Olaf Rehmann lediglich vier Punkte und rutschte dadurch überhaupt erst in die Gefahrenzone. Die Niederlage im Löwental wurde so zum tragischen Schlusspunkt einer verheerenden Negativserie.
Der Neustart in der Bezirksliga bringt nun neue Herausforderungen mit sich. Der personelle Umbruch fällt dabei größer aus, als es sich die Verantwortlichen ursprünglich erhofft hatten. Besonders schmerzhaft wiegt der Verlust der Offensivqualität: Mit Yasar Cakir (1. FC Lintfort), Yassine Bentaleb (Mülheimer FC 97) und Volodymyr Honcharov verabschieden sich die drei erfolgreichsten Torschützen der abgelaufenen Spielzeit. Gleichzeitig arbeitet die SGS bereits am Kadergerüst für die kommende Spielzeit. Mit Marcel Faber (Rot-Weiss Essen II) wurde ein erfahrener Akteur verpflichtet, während Jan Nübel (Rhenania Bottrop) und Petros Galatidis (FC Kray) als entwicklungsfähige Verstärkungen aus der Landesliga nach Schönebeck wechseln.
Im Kontext der Kaderplanung hat allerdings ein kürzlich immer lauter werdendes Phänomen für Ernüchterung gesorgt. Bereits getroffene Zusagen von einzelnen Spieler wurden mit dem Abstieg wieder zurückgezogen: "Im Endeffekt hat uns nur einer unserer Abgänge klar gesagt, dass er nur für die Landesliga verlängert. Alle anderen Spieler haben das ohne Bezug auf die Liga getan.“
Die Problematik war zuletzt auch bei anderen Niederrhein-Klubs wie der DJK Adler Union Frintrop oder dem 1. FC Kleve öffentlich thematisiert worden. Der Begriff des "Lügenmonats" für den Monat Juni mausert sich dadurch immer mehr zu einem Kandidaten für das Unwort des Jahres. "Das ist der mittlerweile leider der Fußball. Da ist das Wort einfach nicht mehr so viel wert“, sagt van den Woldenberg. "Vielleicht kann man dahin kommen, dass man sich unter den Vereinen darauf einigt, Spieler, die offensichtlich schon ihre Zusagen gegeben haben, nicht mehr anspricht. Aber das ist gerade in Essen leider nicht der Fall.“
Trotz aller Enttäuschung überwiegt inzwischen der Blick nach vorne. Anders als beim letzten Bezirksliga-Abstieg der Schönebecker, dem in der Saison 2011/12 direkt der Absturz in die Kreisliga folgte, sieht van den Woldenberg die Ausgangslage diesmal deutlich positiver. "Ich glaube, die Situation ist mit damals nur bedingt vergleichbar“, betont er. "Weil jetzt wirklich ein Kern von Spielern, der auch noch in einem sehr guten Alter ist, da geblieben ist.“
Der künftige Kader werde zwar kleiner ausfallen als ursprünglich für die Landesliga geplant, dennoch sieht der Sportdirektor darin auch Chancen. "Ich bin überzeugt von der Qualität, die wir in der Mannschaft haben“, sagt van den Woldenberg. "Aber in der Bezirksliga wird ein anderer Fußball gespielt als in der Landesliga. Das müssen wir schnell annehmen.“
Dazu kommt, dass den Vereinen aus dem Kreis Essen wie in der abgelaufenen Saison wohl erneut eine qualitativ hochanspruchsvolle Gruppe zugewiesen werden könnte. Unabhängig davon zeigt sich die SGS selbstbewusst. "Wir werden natürlich ambitioniert eine Rolle in der Liga spielen", erklärt der Sportdirektor. "Ich glaube, alles andere wäre schwer zu verkaufen."
Nach dem denkbar bitteren Saisonende soll nun also ein neuer Anlauf folgen. Die Wunden des Abstiegs sind noch frisch. Die Zuversicht, die Rückkehr in die Landesliga einzuleiten, ist in Schönebeck allerdings bereits spürbar.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: