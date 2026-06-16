Nach dramatischem Abstieg: SGS blickt "ambitioniert" auf Bezirksliga Die SG Essen-Schönebeck verarbeitet den bitteren Landesliga-Abstieg und plant den Neustart in der Bezirksliga. Sportdirektor Jan van den Woldenberg spricht über die Folgen des Fortuna-Dominoeffekts, gebrochene Zusagen im Transferpoker und die selbstbewussten Ziele für die kommende Saison. von Markus Becker · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser

Einige Spieler werden die SGS nach dem Abstieg in die Bezirksliga verlassen. – Foto: Markus Becker

Die Bilder vom letzten Spieltag werden bei der SG Essen-Schönebeck noch länger nachwirken. Bis in die Schlussphase hinein hatten die Essener den Klassenerhalt in der eigenen Hand, ehe zwei direkt verwandelte Freistöße von Tom Leon Roß den SC Werden-Heidhausen retteten und die SGS im direkten Aufeinandertreffen in die Bezirksliga schickten.

Den Schönebeckern misslang der Klassenerhalt nur knapp. – Foto: Markus Becker

"Ich glaube, dass fünf Absteiger in einer 18er-Liga nicht im Verhältnis stehen. Das ist eine Sache, die sich der Verband anschauen sollte“, meint van den Woldenberg. "Vor allem, wenn man sich anguckt, dass das in anderen Verbänden anders geregelt ist.“

Dennoch sucht der Sportdirektor die Gründe nicht ausschließlich im Spielsystem. Die Rahmenbedingungen seien bekannt gewesen. "Wir hatten die Gegebenheiten klar auf dem Tisch liegen. Wir hätten es am letzten Spieltag aus eigener Kraft schaffen können und waren an dem Tag dann leider auch einfach nicht gut genug. Das müssen wir akzeptieren.“ Tatsächlich hatte sich die SGS bereits in den Wochen zuvor erst in die schwierige Lage gebracht. Aus den finalen neun Saisonspielen holte das Team von Olaf Rehmann lediglich vier Punkte und rutschte dadurch überhaupt erst in die Gefahrenzone. Die Niederlage im Löwental wurde so zum tragischen Schlusspunkt einer verheerenden Negativserie. Viele Abgänge verlassen die Schönebecker nicht besonders stilvoll Der Neustart in der Bezirksliga bringt nun neue Herausforderungen mit sich. Der personelle Umbruch fällt dabei größer aus, als es sich die Verantwortlichen ursprünglich erhofft hatten. Besonders schmerzhaft wiegt der Verlust der Offensivqualität: Mit Yasar Cakir (1. FC Lintfort), Yassine Bentaleb (Mülheimer FC 97) und Volodymyr Honcharov verabschieden sich die drei erfolgreichsten Torschützen der abgelaufenen Spielzeit. Gleichzeitig arbeitet die SGS bereits am Kadergerüst für die kommende Spielzeit. Mit Marcel Faber (Rot-Weiss Essen II) wurde ein erfahrener Akteur verpflichtet, während Jan Nübel (Rhenania Bottrop) und Petros Galatidis (FC Kray) als entwicklungsfähige Verstärkungen aus der Landesliga nach Schönebeck wechseln.

Sportdirektor Jan van den Woldenberg. – Foto: Spielerprofil