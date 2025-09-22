Nach doppelter Untermenzing-Niederlage – Pullach punktet wieder

Nach zwei Niederlagen in Serie kann der SV Pullach wieder einen Punkt einfahren. (Archivbild) – Foto: Sven Leifer

Zwiespältig fiel Trainer Fabian Beigls Fazit nach dem 1:1 (0:1) des SV Pullach im Heimspiel gegen den zuletzt aufstrebenden SV Raisting aus: „Momentan fühlt sich das Remis bitter an, weil mehr drin war, aber morgen sehen wir das wahrscheinlich schon anders. Die Leistung ist eine gute Basis für die nächsten Wochen.“

Pullach – Es ging nicht gut los für seine Raben: „Nach einer Unaufmerksamkeit kriegen wir wegen eines unglücklichen Fouls einen Elfer“, ärgerte sich Beigl über den Strafstoßpfiff, der den Verursacher Josef Burghard sogar so in Rage brachte, dass er selbst nach der Gelben Karte weiter protestierte und schließlich für zehn Minuten vom Feld geschickt wurde. Und so geriet der SVP früh in doppelter Hinsicht ins Hintertreffen. Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr SV Pullach SV Pullach SV Raisting SV Raisting 1 1 Abpfiff

Andreas Heichele brachte Raisting vom Punkt in Führung (10.) und die Gastgeber mussten den Schock erst einmal in Unterzahl verdauen. „Das haben wir aber gut weggesteckt“, lobte Beigl sein Team, das durch Philipp Sommer nach schöner Vorarbeit von Maurus Miller sogar umgehend eine große Ausgleichschance hatte, der Ball ging aber knapp vorbei (15.). Gleich, nachdem der numerische Gleichstand wieder hergestellt war, zimmerte zudem David Perl den Ball an die Latte des Gäste-Gehäuses (22.). Standard bringt den Ausgleich