Nach doppeltem Rückstand: SG Sonnenhof macht das Dutzend voll

Gerade im zweiten Durchgang glänzte Großaspach beim gestrigen Test gegen Oberligist FC Nöttingen. Nach einer 2:0-Pausenführung legte die Elf von Coach Pascal Reinhardt nach dem Seitenwechsel fulminant nach. Der Sechste der Oberliga Baden-Württemberg hatte über weite Teile des Tests auf dem Aspacher Kunstrasen das Nachsehen. Erstaunlich ist auch, dass sich neben dem Eigentor zum 6:0 gleich sechs unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste eingetragen hatten.

Der frühe Nadelstich saß – doch er blieb die letzte echte Widerrede. Beim 12:2 im Test beim VfR Heilbronn zeigte die SG Sonnenhof Großaspach, warum sie als Zweiter der Regionalliga Südwest mit breiter Brust in die zweite Saisonhälfte geht. Vor 111 Zuschauern geriet Aspach zwar nach 60 Sekunden durch Julian Schiffmann in Rückstand (1.), antwortete aber umgehend: Torjäger Fabian Eisele glich postwendend aus (2.) und stellte die Partie damit früh auf Normalbetrieb. Als Heilbronn – tief im Abstiegskampf der Verbandsliga Württemberg – erneut durch Schiffmann auf 2:1 stellte (20.), wirkte das wie ein kurzer Realitätscheck. Doch ab Mitte der ersten Hälfte kippte das Spiel endgültig. Lukas Stoppel und Volkan Celiktas drehten binnen Minuten auf 2:4 (26./27.), Stoppel legte direkt nach (29.), Celiktas erhöhte (37.), Eisele schraubte noch vor der Pause auf 2:7 (40.). Spätestens da war aus einem Test ein Demonstrationslauf geworden. Nach dem Wechsel hielt Großaspach den Fuß auf dem Pedal: Leon Schürer traf zum 2:8 (46.), Niklas Pollex (52.) und Luka Janes (60.) machten es zweistellig. Den Schlusspunkt setzte Mert Tasdelen mit einem Doppelpack (73., 83.). Ein Spiel, das Aspachs Offensivrhythmus und Konsequenz unterstrich – und Heilbronn zugleich schonungslos die Grenzen aufzeigte.