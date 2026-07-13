Nach Doppelsieg am Wochenende: Oberligist vor nächstem Test

Für die TSG Backnang geht der enge Vorbereitungstakt schon am Dienstag weiter. Nach dem erfolgreichen Doppeltest mit Siegen gegen Oberensingen und Steinach-Reichenbach empfängt der Oberligist um 19 Uhr den TSV Weilimdorf. Der Absteiger aus der Verbandsliga in die Landesliga bietet den nächsten Prüfstein für Mario Marinics neu geformte Mannschaft.
Backnang kommt mit Rückenwind in dieses Spiel. Das 3:0 beim TSV Oberensingen und vor allem das 9:0 beim SSV Steinach-Reichenbach haben nach dem wilden 4:4 zum Auftakt beim FC Esslingen für mehr Klarheit gesorgt. Offensiv war die TSG in allen drei Tests gefährlich, zuletzt kam auch defensive Stabilität hinzu. Zwei Spiele ohne Gegentor sind im Juli kein endgültiger Beweis, aber ein brauchbares Signal.
Gegen Weilimdorf wird der Blick nun wieder etwas geschärft. Der TSV ist aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga, Staffel 2, abgestiegen und wird seinerseits versuchen, in der Vorbereitung neue Ordnung zu finden. Für Backnang bedeutet das eine Aufgabe zwischen Pflicht und Prüfung. Ein Oberligist darf mehr Spielkontrolle erwarten, muss aber zeigen, dass Tempo, Ernsthaftigkeit und Konzentration unabhängig vom Gegner stimmen.
Trainer Mario Marinic dürfte besonders darauf achten, ob seine Mannschaft die Fortschritte des Wochenendes bestätigt. Nach dem Esslinger 4:4 waren Abstände und Restverteidigung Themen, gegen Oberensingen und Steinach-Reichenbach blieb die Null. Nun geht es darum, diese Balance nicht nur in einzelnen Spielen, sondern als Muster zu entwickeln.
Interessant bleibt auch die Rolle der Zugänge. Luca Battista, Cayan und Sidar Demirköprü, Noel Leandro Guerriero, Burak Alabas und Paul König haben sich bereits in die Torschützenliste eingetragen. Das zeigt, dass der umgebaute Kader offensive Breite besitzt. Entscheidend wird sein, ob daraus auch stabile Abläufe entstehen.
Nach Weilimdorf folgen weitere Tests gegen Hofherrnweiler-Unterrombach, Schorndorf, Oppenweiler-Strümpfelbach und Schwäbisch Hall, ehe Anfang August der WFV-Pokal wartet. Am 8. August beginnt die Oberliga gegen den 1. FC Mühlhausen. Bis dahin sammelt Backnang nicht nur Ergebnisse, sondern Antworten. Der Dienstagabend soll die nächste liefern: kontrolliert, seriös und möglichst ohne Rückfall in alte Unordnung.