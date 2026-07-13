Nach Doppelsieg am Wochenende: Oberligist vor nächstem Test

Backnang kommt mit Rückenwind in dieses Spiel. Das 3:0 beim TSV Oberensingen und vor allem das 9:0 beim SSV Steinach-Reichenbach haben nach dem wilden 4:4 zum Auftakt beim FC Esslingen für mehr Klarheit gesorgt. Offensiv war die TSG in allen drei Tests gefährlich, zuletzt kam auch defensive Stabilität hinzu. Zwei Spiele ohne Gegentor sind im Juli kein endgültiger Beweis, aber ein brauchbares Signal.

Gegen Weilimdorf wird der Blick nun wieder etwas geschärft. Der TSV ist aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga, Staffel 2, abgestiegen und wird seinerseits versuchen, in der Vorbereitung neue Ordnung zu finden. Für Backnang bedeutet das eine Aufgabe zwischen Pflicht und Prüfung. Ein Oberligist darf mehr Spielkontrolle erwarten, muss aber zeigen, dass Tempo, Ernsthaftigkeit und Konzentration unabhängig vom Gegner stimmen.

Trainer Mario Marinic dürfte besonders darauf achten, ob seine Mannschaft die Fortschritte des Wochenendes bestätigt. Nach dem Esslinger 4:4 waren Abstände und Restverteidigung Themen, gegen Oberensingen und Steinach-Reichenbach blieb die Null. Nun geht es darum, diese Balance nicht nur in einzelnen Spielen, sondern als Muster zu entwickeln.