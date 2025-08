Nach direktem Wiederaufstieg: Das will der SV Leuscheid

Mit dem Aufstieg kehrt der SV Leuscheid in die Spielklasse zurück, die bereits von 2020 bis 2024 die Heimat des Vereins aus der Gemeinde Windeck war. Um sich anders als 2024 aus dem Abstiegskampf fernzuhalten, schwitzt der Neu-Bezirksligist seit Mitte Juni schon wieder auf dem Trainingsplatz.

Jugend forscht beim SV Leuscheid

Fünf Neue sind beim regen Trainingstreiben mit von der Partie. Der Transferplan von Quadflieg und Co. war im Sommer klar: Vielversprechende Talente nach Leuscheid lotsen. Lars Schräder und Sebastian Koch kommen beide vom TuS Herchen nach Leuscheid. Beide sind 19 Jahre alt, beide für den Angriff eingeplant und beide haben in der vergangenen B-Liga-Saison bewiesen, wie treffsicher sie sind. Gerade Schräder überzeugte mit 27 Toren in 30 Einsätzen. Niklas Urban, ebenfalls erst 19 Jahre alt, stand in der vergangenen Spielzeit elf Mal für den SV Eitorf 09 in der Kreisliga B zwischen den Pfosten. Defensivmann Felix Engels hat mit seinen 18 Jahren schon erste Herren-Erfahrung bei B-Ligist SpVgg Hurst-Rosbach 1919 gesammelt. Der einzige Neuzugäng, der schon einiges an Erfahrung mitbringt ist Jan Hänscheid. Zuletzt war der 30-Jährige für den TuS Schladern in der Kreisliga C aktiv, stand in der Vergangenheit aber schon in der U17-Bundesliga und der Kreisliga A auf dem Platz.

Klares Saisonziel, klarer Meisterschaftsfavorit