Nach direktem Duell: Serien von Bokel und RWC haben weiter Bestand

– Foto: FuPa Lüneburg

Auf dem schwierig zu bespielenden Bätjerplatz entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die Torszenen auf beiden Seiten bot. Die Torhüter Maximilian Dubiel und Nik Himmel, der den Gelb-Rot-gesperrten Yannik Rühmkorf vertrat, zeichneten sich mehrfach aus. Himmel musste einmal hinter sich greifen. Der Treffer fand aufgrund einer Abseitsstellung aber keine Anerkennung. Nach dem Seitenwechsel besaß RWC zwar mehr Spielanteile, doch ein Tor blieb den Gästen vergönnt.