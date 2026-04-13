Nach direktem Duell: Serien von Bokel und RWC haben weiter Bestand

Der MTV Bokel und Rot-Weiss Cuxhaven mussten im Jahr 2026 noch keine Niederlage hinnehmen. Im direkten Duell agierten beide Teams auf Augenhöhe.
Auf dem schwierig zu bespielenden Bätjerplatz entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die Torszenen auf beiden Seiten bot. Die Torhüter Maximilian Dubiel und Nik Himmel, der den Gelb-Rot-gesperrten Yannik Rühmkorf vertrat, zeichneten sich mehrfach aus. Himmel musste einmal hinter sich greifen. Der Treffer fand aufgrund einer Abseitsstellung aber keine Anerkennung. Nach dem Seitenwechsel besaß RWC zwar mehr Spielanteile, doch ein Tor blieb den Gästen vergönnt.
Somit blieb es beim torlosen Remis, womit die Hausherren wesentlich besser leben können. Sämtliche vor dem Fünftplatzierten liegenden Teams gelang es nicht, am Bätjerplatz zu gewinnen. Rot-Weiss Cuxhaven ist zwar bereits zwölf Spiele am Stück ungeschlagen, liegt aber nun fünf Punkte hinter der Tabellenspitze.