"Nach diesem Vorfall ist die Situation wohl leider eskaliert"

Zum Spielabbruch in der Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen zwischen dem FC Stuttgart-Cannstatt und dem TSV Birkach II hat Michael Bäuerle, stellvertrender Abteilungsleiter Fußball des TSV Birkach, folgende Stellungnahme gegenüber FuPa abgegeben:

Bis dahin lief das Spiel eher ruhig ab, was auch der Verdienst des herausragend guten Schiedsrichters Timon Schmid war. Ich habe ihm in der Halbzeit gratuliert zu seiner konsequenten und kommunikativen Spielleitung.

"Ich selbst war am Sonntag bis zur Halbzeit beim Spiel auf dem Platz des Turnerbund Cannstatt anwesend, und bin dann aber zum Spiel unserer 1. Mannschaft nach Obertürkheim aufgebrochen.

Ich bin auch nur deshalb gegangen und habe die Mannschaft guten Gewissens alleine gelassen, weil ich absolut sicher war, dass das Spiel friedlich weiterlaufen würde, und keiner weitere „Aufsicht“ bzw. Betreuung notwendig war.

Außerdem habe ich ihm erklärt, dass wir eine komplett neue 2. Mannschaft haben mit vorwiegend irakisch-stämmigen Spielern. Die Spieler unterhalten sich intern untereinander oft sehr laut und emotional, was ihrer Mentalität entspricht, und für sie völlig normal ist, jedoch für uns Deutsche manchmal etwas befremdlich wirkt, und als aggressiv wahrgenommen werden kann.

Da ich also bei den Vorfällen, die zum Spielabbruch geführt haben, nicht mehr am Platz war, muss ich mich auf die Schilderungen unseres Spieler-Trainers Fozan Sahim Shehab verlassen.

Er ist selbständiger Friseur in Stuttgart-Plieningen und hat die neue 2. Mannschaft ins Leben gerufen. Ich habe ihn als sehr freundlichen und höflichen Menschen kennengelernt. Zuvor war er in unserer 1. Mannschaft aktiv als Spieler.

Er schilderte mir die Vorgänge noch im Laufe des Sonntags wie folgt:

Unser am Boden liegender Spieler wurde von dem Spieler mit der Rückennummer 22 des FC Stuttgart-Cannstatt von hinten in den Rücken getreten. Ein Foto der Spuren ist hier beigefügt. Es sind die Abschürfungen der Stollen/des Fußballschuhs deutlich sichtbar.

Daraufhin ist unser Spieler-Trainer Fozan Sahim Shehab auf den Spieler des FC Stuttgart-Cannstatt zugelaufen und hat sich natürlich über die Tritte beschwert. Als er ungefähr einen Meter vor dem Gegenspieler war, hat dieser ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Laut Spielbericht hat die Nr. 4 des FC Stuttgart-Cannstatt, Berfu Kahja, die rote Karte bekommen wegen Tätlichkeit. Tatsächlich war es jedoch die Nr. 22. Vermutlich liegt hier eine Verwechslung seitens des Schiedsrichters vor, denn die Nr. 22 hat laut Spielbericht weder eine gelbe noch eine rote Karte bekommen!

Ein Bild des Gesichts mit deutlichen Spuren des Fausthiebes ebenfalls hier beigefügt.

Nach diesem Vorfall ist die Situation wohl leider eskaliert, und es kam zur Rudelbildung.

Unsere beiden „Mannschaftsverantwortlichen“, Fozan Sahim Shehab als Spieler-Trainer, und Sarbast Kheiri als Kapitän, haben sich natürlich gegen die Angriffe „gewehrt“ und sich verteidigt. Wohl eine „normale“ und nachvollziehbare Reaktion!

Beide haben vom Schiedsrichter die rote Karte bekommen wegen aggressiven Verhaltens, Missachtung von Anweisungen und Beleidigungen (nicht wegen Tätlichkeiten). Was im Einzelnen vorgefallen ist oder gesagt wurde, ist mir unbekannt.

Natürlich waren auch andere Spieler von uns auf dem Platz, die sich an der Rudelbildung beteiligt haben, und sich gegen Angriffe der gegnerischen Mannschaft gewehrt und verteidigt haben.

Das ist nicht zu tolerieren oder zu akzeptieren!

Wir als TSV Birkach vertreten und leben genau das Gegenteil, nämlich Fairness und Respekt gegenüber den Mitspielern, Gegenspielern, Schiedsrichtern und Zuschauern.

Zuschauer ist auch ein gutes Stichwort.

Mir ist während der ersten Halbzeit aufgefallen, dass sich eine Gruppe von jungen Männern versammelt hatte, auf meiner Seite. Ich hatte die Aufgabe des Linienrichters übernommen auf der den Spielern und Bänken gegenüberliegenden Seite. Diese Gruppe hat sich doch etwas aggressiv verhalten, und immer wieder Spielszenen lautstark kommentiert. Ich kann mir gut vorstellen, ohne dass ich es wie gesagt selbst miterlebt habe und weiß, dass diese Gruppe sicherlich nicht ganz unbeteiligt war an den Tumulten.

Mir war während der ersten Halbzeit lediglich ein Ordner der Heimmannschaft erkenntlich oder sichtbar durch die Ordnerweste aufgefallen.

Es wurde mir auch mitgeteilt, dass die Polizei gerufen wurde, und es wohl gegenseitige Anzeigen gegeben hat. Wer wen genau angezeigt hat, ist mir jedoch nicht bekannt.

Unabhängig davon möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, dass das Spiel in der ersten Halbzeit zwar teilweise hart geführt wurde, von beiden Seiten, aber immer auf einem akzeptablen Level. Das ist wie gesagt auch der guten und ausgewogenen Spielführung des Schiedsrichters zu verdanken, der immer kurz und knapp erklärt hat, warum er was pfeift, oder auch nicht pfeift.

Laut Spielbericht wurde das Spiel in der 2. Halbzeit wohl dann etwas härter geführt, auch von Birkacher Seite, zumindest sprechen die insgesamt vom Schiedsrichter gezeigten sechs gelben Karten und die eine gelb-rote Karte, allesamt wegen Foulspiels, für diese Annahme.

Vermutlich haben sich die oder der Spieler des FC Stuttgart-Cannstatt in Folge der härteren Gangart unseres Teams dazu hinreißen lassen, die Tätlichkeiten zu begehen.

Mir wurde mehrfach mitgeteilt, dass unsere Birkacher Spieler sich „verteidigen“ mussten gegen aggressive Cannstatter. Man kann das menschlich durchaus nachvollziehen, akzeptieren jedoch am Ende nicht.

Es wurde im Vorfeld der Spiele mit der neuen Mannschaft von Vereinsseite mehrfach darauf hingewiesen und thematisiert, dass genau das nicht passieren darf. Nämlich dass sich die Jungs provozieren lassen, und zu unsportlichem Verhalten hinreißen lassen. In der Theorie ist das jedem auch klar, jedoch sind mache Spieler im Eifer des Gefechts wohl doch nicht in der Lage, besonnen und ruhig zu reagieren.

Verstehen kann man das wie schon gesagt, menschlich schon ein Stück weit, zumal mit dem irakischen Hintergrund, jedoch werden wir als Verein das in keinster Weise akzeptieren, und unsere Konsequenzen daraus ziehen.

Erwähnen möchte ich auch, dass sich Offizielle bzw. ein Offizieller des FC Stuttgart-Cannstatt gegenüber unserem Fozan Sahim Shehab für das Verhalten seines Spielers entschuldigt hat, und geäußert hat, dass dies auch vereinsintern Konsequenzen haben wird.

Es wird zusammenfassend nicht bestritten, dass sich unsere Spieler, allen voran der Spieler-Trainer und der Kapitän offensichtlich nicht fair und respektvoll verhalten haben. Sie wurden jeweils mit der roten Karte dafür vom Schiedsrichter bedacht. Eine Tätlichkeit haben sie jedoch nicht begangen.

Ohne vorherige Provokation jedoch durch Spieler des FC Stuttgart-Cannstatt , bzw. aggressivem und gewalttätigem Verhalten mit Zufügen von Verletzungen, wäre die Situation, da bin ich mir sicher, nicht so eskaliert.

Da es sich um eine komplett neue Mannschaft handelt, in der auch viele Spieler zum ersten Mal bei Verbandsspielen teilnehmen, kommt eine gewisse Unerfahrenheit und Naivität hinzu. So können leider nicht alle besonnen und ausgeglichen auf Provokationen und Gewalt reagieren.

Deshalb schauen wir von der Fußballabteilung des TSV auch, dass mindestens eine Person aus der Abteilungsleitung bei den Spielen unserer neuen 2. Mannschaft anwesend ist, und entsprechend einwirken, und die Mannschaft entsprechend anleiten kann.

Ich war mir, wie schon erwähnt, am vergangenen Sonntag sehr sicher, dass dies nicht erforderlich sein würde, und das Spiel, so wie bisher alle Spiele der Mannschaft, fair und friedlich zu Ende gehen würde. Leider habe ich mich hier getäuscht.

Wir werden die Urteile des Sportgerichts akzeptieren, wie auch immer sie ausfallen werden!"