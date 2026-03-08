Nach deutlichem Sieg: "Wir haben den Anschluss"

– Foto: Rein

Der MTV Wolfenbüttel hat in der Oberliga Niedersachsen einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf erzielt. Gegen den Tabellenzwölften FC Verden 04 setzte sich der Aufsteiger nach anfänglichem Rückstand deutlich mit 6:2 durch und verkürzt damit den Abstand im Tabellenkeller.

MTV-Trainer Deniz Dogan hatte genau damit gerechnet: „Wir haben einen Gegner erwartet, der sehr körperlich spielt. Das ist auch so eingetreten, mit vielen langen Bällen.“ Besonders nach Standardsituationen wurde Verden gefährlich.

Der MTV Wolfenbüttel begann engagiert, musste jedoch zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Verden nutzte in der 18. Minute eine Gelegenheit zur Führung durch Agombire. Die Gäste, die als Tabellenelfter mit 22 Punkten angereist waren, setzten wie erwartet auf körperbetontes Spiel und lange Bälle.

Innerhalb weniger Minuten übernahm Wolfenbüttel dann endgültig die Kontrolle. Maximilian Moslener traf in der 52. und 58. Minute doppelt und brachte den Aufsteiger mit 3:1 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel reagierten die Gastgeber mit mehr Druck und einer taktischen Anpassung. Der Ausgleich fiel kurz nach Wiederanpfiff durch Phil Brand (48.).

„Wir haben ein bisschen umgestellt und dann mehr Druck erzeugt und spielerische Mittel gesucht, die wir super umgesetzt haben“, erklärte Dogan.

Deutlicher Sieg in der Schlussphase

In der Schlussphase baute der MTV die Führung weiter aus. Mohamadou erhöhte in der 87. Minute auf 4:1, ehe Koehle für Verden noch einmal verkürzte (89.).

Doch Wolfenbüttel antwortete umgehend: Mohamadou traf erneut in der Nachspielzeit (90.+2), bevor Joppich mit dem 6:2 (90.+5) den Schlusspunkt setzte.

Wichtige Punkte im Tabellenkeller

Mit dem Sieg verbessert sich der MTV Wolfenbüttel auf 20 Punkte und bleibt Tabellen-13., rückt jedoch näher an den FC Verden 04 (22 Punkte) heran. Für den Aufsteiger ist es ein wichtiger Schritt im engen Kampf um den Klassenerhalt.

Dogan zeigte sich entsprechend zufrieden: „Das Ergebnis ist absolut verdient.“ Besonders die Intensität seines Teams hob er hervor: „Vor allem beim Anlaufen und in den Zweikämpfen haben die Jungs heute eine Schippe draufgelegt.“

Auch die englische Woche bewertet der Trainer positiv. Nach dem 4:4 beim TuS Bersenbrück und dem 3:3 gegen den Tabellenzweiten Atlas Delmenhorst zeigt sich der Trainer zufrieden. „Wenn man vorher gesagt hätte, fünf Punkte aus dieser Woche, wäre das okay gewesen“, sagte Dogan.

Der deutliche Erfolg gegen Verden unterstreicht aus seiner Sicht die Entwicklung der Mannschaft: „Es geht vorwärts und wir haben den Anschluss. Das ist für uns sehr wichtig.“