Nach Dessau und Ammendorf: Auch Ottersleben feiert perfekten Start

Der SV Dessau 05 hat seinen Bann gegen den Haldensleber SC am Freitagabend gebrochen. Der BSV Halle-Ammendorf ist ebenfalls perfekt gestartet. Und der VfB Ottersleben hat am Sonnabend nachgezogen. Außerdem gehen drei weitere Partien in der Verbandsliga am Sonntag noch über die Bühne. Der Blick auf alle Begegnungen des zweiten Spieltags.

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Freitag

Zweites Saisonspiel, zweiter 3:2-Erfolg: Nach dem siegreichen Auftakt in Merseburg hat der BSV Halle-Ammendorf auch die zweite Partie der neuen Saison mit demselben Resultat gewonnen. Doppelpacker Laurenz Hoffmann und David Hotopp führten die Ammendorfer am Freitag zum Heimsieg über den SC Bernburg.

>> Haldensleber SC gegen SV Dessau 05 im Re-Liva: (hier klicken) Von den vorangegangenen sieben Aufeinandertreffen hatte der SV Dessau 05 nur eines gewinnen können. Am Freitag aber nahmen die Nullfünfer die drei Punkte aus der Börde mit nach Hause. Moritz Singbeil erzielte den einzigen Treffer des Abends zum 1:0-Auswärtssieg beim Haldensleber SC. Interessierte können die gesamte Partie noch einmal im kostenfreien Re-Live in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung sehen.

Der CFC Germania 03 hat am Freitag seinen ersten Zähler nach der Verbandsliga-Rückkehr eingefahren. Im Heimspiel trennte sich der Aufsteiger mit einem 2:2-Unentschieden vom SV Eintracht Emseloh. Nach der Gästeführung durch Davidson Cabral hatten Tim Franczak und Marcel Dropp die Partie zwischenzeitlich zugunsten des CFC gedreht. Doch Paul Eichel traf für die Gäste noch zum Ausgleich. Samstag

Nach dem Derbysieg über den SV Fortuna Magdeburg (2:1) hat der VfB Ottersleben den Schwung ins zweite Saisonspiel mitgenommen und auch dieses gewonnen. Zu Gast beim FSV Barleben feierte der Aufsteiger am Sonnabend einen 5:2-Erfolg. Jonas Schulz, Dominic Carl, Doppelpacker Damian Leuschner und Finn-Luca Melzian trafen für den VfB, der so mit den Titelfavoriten vom SV Dessau 05 und vom BSV Halle-Ammendorf mit dem perfekten Saisonstart nachgezogen hat.

Nach der 0:2-Niederlage in Reppichau hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen auch das erste Heimspiel der neuen Serie mit 0:2 verloren. Leonard Hein und Eric Nicodemus trafen für die Gäste des SV Blau-Weiß Zorbau zum Auswärtssieg. Sontag Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Morgen, 14:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD VfB Merseburg VfB Merseburg 14:00 live PUSH

Der SV Fortuna Magdeburg und der VfB Merseburg wurden von vielen Verbandsliga-Trainern in der neuen Serie zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Gestartet sind allerdings beide mit Niederlagen. Die Fortunen unterlagen in Ottersleben mit 1:2, die Merseburger gaben eine 2:0-Führung gegen Ammendorf noch aus der Hand. Wer holt sich am Sonntag die ersten Punkte am Schöppensteg?

Der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Reppichau sind sich in der Vergangenheit eigentlich immer aus dem Weg gegangen. Einzig im Landespokal standen sich beide Teams einmal gegenüber: Im September 2024 setzten sich die Dölauer mit 3:1 durch. Am Sonntag nun kommt es zum ersten Duell um Punkte. Dann sind die Blau-Weißen die Gastgeber.

Morgen, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 14:00 PUSH