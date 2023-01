Nach desolater Hinrunde: Union Velbert holt 19 Neue Bezirksliga, Gruppe 6: Der SV Union Velbert hat auf die desolate Hinrunde reagiert und den Kader komplett umgekrempelt.

Mesut Güngör hat Bilanz gezogen und die notwendigen Konsequenzen eingeleitet. Nach drei Punkten in der Hinrunde steht der SV Union Velbert abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. 68 Gegentore gab es für den Bezirksligisten, der selbst nur acht Treffer erzielen konnte. In der Winterpause hat der verein nun reagiert und den Kader umgekrempelt. "Es musste einfach etwas passieren. Die Einstellung war immer da, aber die nötige Qualität war nicht vorhanden, für die Bezirksliga reichte es einfach nicht", sagt Güngör, der nicht nur Trainer ist sondern den Vorstand auch als Berater unterstützt und die Aufgabe des Sportlichen Leiters übernommen hat, im Gespräch mit der WAZ.

Das Resultat: 19 neue Spieler haben einen Vertrag bei den Unionern unterschrieben, aus der ersten Saisonhälfte sind nur noch acht Kicker übrig. Mit "gefühlt 100 Spielern" habe Güngör gesprochen, entschieden hat er sich letztlich für besagte 19 Zugänge. Die sollen das wohl unmögliche noch möglich machen, denn den Klassenerhalt hat der Coach noch nicht abgeschrieben. "Wir haben 14 Punkte Rückstand und da planen wir natürlich auch ein, dass wir am Ende der Saison in die Kreisliga A absteigen, aber sollte es so sein, wollen wir mit dieser dann gefestigten Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg in Angriff nehmen", betont Güngör.

"Haben jetzt die Qualität"