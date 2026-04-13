Nach Derbysieg: Petingen bewahrt Chancen auf Klassenerhalt

Petingen, hier ein Archivbild, sendete im Derby ein Lebenszeichen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Der 24.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Sechs Spiele vor dem Saisonende bleibt es in der BGL Ligue spannend. F91 war in der 1.Halbzeit besser und ging folgerichtig in Führung, doch man brachte sich gegen Hostert durch ein Eigentor selbst in Bedrängnis (1:1, 70.‘). Dieses Missgeschick korrigierten Stumpf (2:1, 76.‘) und Muratovic (3:1, 90.‘+4) in einer Schlussphase, in der die Gäste nicht ungefährlich waren. Mondorf war Jeunesse über weite Strecken überlegen, kam aber nur zu einem 1:1-Remis. Unmittelbar vor der Pause gingen die Gäste durch ein Eigentor in Führung (0:1, 45.‘). Der 2.Abschnitt war noch keine 10 Minuten alt, als Mondorf ausgleichen konnte (1:1, 54.‘). Die Gastgeber wollten mehr, Tore sollten bis zum Abpfiff aber keine mehr fallen. Differdingen fand in Hesperingen rechtzeitig zurück in die Erfolgsspur und überrannte den FC Swift mit vier Toren in der 1.Halbzeit förmlich. Das Duo Mfoumou-Hadji war dabei zu Beginn sehr stark, nach 90 Minuten hieß es 5:1 für die Gäste.

Sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich Rosport zuhause gegen Canach, das man mit dem 2:1-Heimsieg in der Tabelle überholt. Die Gäste mussten sich nach einer hart umkämpften Partie an die eigene Nase fassen, da man in der 78.‘ einen Elfmeter verschoss, was sich nach dem Anschlusstor zum 2:1 wenig später als fatal erweisen sollte. Petingen kann sich nach dem Derbysieg an den letzten Strohhalm klammern. Mann des Tages beim 1:0-Auswärtssieg in Rodange war Martins, der einen Assist vom kaum 120 Sekunden zuvor eingewechselten El Idrissi in der 65.‘ zum 0:1 verwertete. Mit demselben knappen Ergebnis bezwang Strassen Racing und ist endgültig wieder in der Spur. Die Gäste, die ab der 80.‘ nach Platzverweis für Freire in Unterzahl spielten, hatten durchaus ihre Chancen, das Tor des Tages fiel aber kurz nach der Pause auf Seiten des FC Una (1:0, 49.‘). Überschattet wurde die Begegnung durch eine Verletzung vom Strassener Keeper Özcan kurz vor Schluss, die eine 17-minütige Nachspielzeit nach sich zog.