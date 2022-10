Nach Derbysieg mit Tabellenführer gleich SC Friedrichsthal: Nach schwacher erster Hälfte deutlich überlegen

Der SC Friedrichsthal hat seine Hausaufgabe erfüllt und ist nach dem 5:1 (2:1)-Derbysieg zum Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken II aufgeschlossen. Dabei sah es zunächst so aus, als könne der SV Eintracht Altenwald mithalten. die Gäste aus dem Sulzbacher Stadtteil gingen durch einen Elfmetertreffer von Jannick Fink nach drei Minuten sogar in Führung. Doch bis zur Pause führten die hoch favorisierten Gastgeber schon mit 2:1. Zunächst traf Nils Müller in der 39. Minute zum Ausgleich, ehe Goalgetter Michael Graul mit seinem sechzehnten Saisontreffer im zwölften Spiel für den Pausenstand sorgte. "Wir haben für unsere Verhältnisse gut angefangen, machen ein frühes Tor. Aber wir mussten dann dem Sonntag-Spiel Tribut zollen, wo wir drei Mal zurückkamen und 6:5 siegte. Friedrichsthal war ja nach dem Verzicht von Saar 05 II ohne Spiel und deshalb am Ende frischer als wir", sagte Altenwalds neuer Trainer Sascha Bähring. "Als ich übernommen habe, haben wir gleich 0:11 verloren beim FCS II, dann machten wir beim 6:5 in Karlsbrunn sechs Tore und haben jetzt das Spiel gegen den Zweiten Friedrichsthal bis zur Halbzeit ausgeglichen gestaltet, eher wir zwei dumme und aus meiner Sicht sogar teilweise unberechtigte Gegentore kassierten", ergänzte er. Nach dem Wechsel machen die Platzherren ernst. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Thomas Kuhn das 3:1, Maximilian Geid erhöhte in der 69. Minute auf 4:1 und keine drei Minuten später stellte Michael Graul den 5:1-Endstand her. "Der Doppelschlag kurz vor der Pause war wohl die Entscheidung, danach waren wir im Spiel. Wir haben mit Graul, Geid und Teigener drei unglaublich gute Offensivkräfte, die in der zweiten Hälfte ihr Potential andeuteten. Dennoch glaube ich, dass Saarbrücken mit einer für diese Klasse überragenden Truppe am Ende vorne steht, auch wenn wir jetzt von den Punkten her mit ihnen gleich gezogen sind", sagte Philipp Kerber, der Trainer des siegreichen Teams. Der Aufsteiger ist wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter den Malstattern Zweiter. Altenwald weiter Vorletzter. Die Friedrichsthaler reisen am Sonntag in den Kleinblittersdorfer Gemeindeteil Auersmacher, wo sie um 15 Uhr auf deren Reserve treffen. Altenwald will bei der Zweiten des SV Saar 05 Jugend gleichzeitig den zweiten Sieg unter der neuen Trainingsleitung holen.