Nach Derbysieg gegen Ebersberg: Partystimmung beim VfB Forstinning

Der frühere Landesligist lässt dem Konkurrenten aus Ebersberg keine Chance. TSV-Coach Michael Hieber ist nach der Pleite bedient.

Manch ein Forstinninger VfB-Spieler zeigte beim Karaokeabend nach dem Spiel größere Unsicherheiten als in den 90 Minuten, biss sich dann aber bei dem Sangesvortrag durch. Im Lokalderby auf dem Rasen war dies nicht nötig, zu überlegen trat Forstinning beim 6:1 auf und ließ keinen Zweifel am Sieger aufkommen.

Dies erkannte auch Ebersbergs Trainer Michael Hieber an: „Das Ergebnis spiegelt auch das Spiel wider. Wir haben es auch nicht geschafft, rein zu legen, was wir können. Die Zweikampfhärte hat gefehlt, es lief nichts für uns. Der VfB war auch griffiger und williger.“

Es ehrt den TSV-Aufstiegstrainer dabei, dass er das Fehlen der kompletten Mittelachse seiner Stammelf nicht als Entschuldigungsversuch ins Feld führte. Ebersbergs Abteilungsleiter Christian Kebinger sah dies jedoch durchaus als entscheidend an: „Wenn fünf Leute fehlen, wirds schwierig. Da war heute von vornherein nicht viel zu holen. Für mich ist der VfB auch klarer Aufstiegskandidat.“

Nicht in die Karten spielte dem TSV auch das extrem schwere Startprogramm. „Unsere ersten drei Gegner Ampfing, Dorfen und Forstinning werden am Ende oben stehen, in welcher Reihenfolge auch immer. Es ist bitter, gleich am Anfang solche Gegner zu bekommen“, beklagte Kebinger den Terminplan.

Wochenende nach Maß für den VfB

Forstinnings Trainer Gery Lösch zeigte sich natürlich glücklich mit dem Saisonauftakt: „Wenn man auswärts 6:1 gewinnt, darf man natürlich zufrieden sein. Es war fast ein Klassenunterschied, wir haben das dann gut runtergespielt. Besser geht's fast nicht.“ Der dem Vernehmen nach sehr verlängerte Mannschaftsabend und die eroberte Tabellenspitze rundeten das Wochenende für den VfB passend ab.

Auch Ehrenvorstand Arnold Schmidt freute sich über den Prestigesieg und den nicht unbedingt so erfolgreich erwarteten Saisonstart: „Es war eine starke VfB-Leistung. Die Befürchtungen nach dem Abstieg haben sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet.“