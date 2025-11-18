Nach Derbys: was gibt es Neues im Westen?

Alle Ergebnisse

Bereits am Samstagabend sahen die vor Ort anwesenden Zuschauer ein spannendes Spiel zwischen zweien Vereinen im oberen Drittel der Tabelle. Pratzerthal-Redingen ging früh in Führung, zugleich der Halbzeitstand. Nach der Pause sah Heimtrainer Muniken in kürzester Zeit zwei Gelbe Karten und nur wenig später glich Lenga per Handelfmeter für Folschette das Spiel aus. In der Nachspielzeit muste dann Gästespieler Attento mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz, am Resultat änderte dies nichts mehr.

Gianluca Mantrisi, Torschütze der ersten treffer des Tages: „Gegen Folschette ist ein kleines Derby und daher auch ein wichtiges Spiel. Die Heimpartie hatte auch eine große Bedeutung, denn mit einem Sieg hätten wir den Gegner in der Tabelle überholen können. Sie sind spielerisch vielleicht nicht ganz so stark wie Harlingen oder Vianden, daher aber kämpferisch und läuferisch sehr gut. Wir hatten den gegner eigentlich gut im Griff, haben aber nach der Führung nicht genug auf den zweiten Treffer gedrückt und kassieren dann durch einen Handelfmeter den Ausgleich. Es wurde danach weitergekämpft aber beide Mannschaften waren mit 1 Punkt zufrieden.

Persönlich bin ich froh, dass ich nach zwei Kreuzbandoperationen (linkes und rechtes Knie) und 2-3 Jahren Universität so ein stabiles Comeback hinlege. Ich hoffe, dass dies meine erste ganze Saison in der ersten Mannschaft sein wird, ohne großartige Verletzungen. Ich hatte Glück, dass ich schon einige Tore (7 in der Liga) erzielen konnte und hoffe natürlich, dass es so weiter geht und ich der Mannschaft damit helfen kann. Ich möchte auch dieses Jahr gerne ein Relegationsspiel bestreiten. Ich bin stolz auf das, was wir bislang als Mannschaft erreicht haben. Auch wenn wir manchmal noch vermeidbare Fehler machen, sind wir ein extrem junges Team mit viel Potential. Wir lernen aus unseren Fehlern.“

Wie FuPa Luxemburg erfuhr ist Folschette Trainer Carmelo Giunta nach dem Spiel in Redingen zurückgetreten. Weitere Infos demnächst, hier, auf FuPa.

Ein spektakuläres Spiel sahen die Zuschauer zwischen Berdorf-Consdorf und dem Tabellenletzten aus Clerf. Es waren jedoch die Hausherren, die durch ein Eigentor in Führung gingen. Clerf ließ die Köpfe aber nicht hängen und kam noch vor der Pause per Elfmeter zum Ausgleich. In der 52. Minute war es dann der große Auftritt von Pereira. Er nahm sein Herz in die Hand und drosch den Ball aus 20 Metern unhaltbar in den Winkel, ein Sonntagsschuss. Die Führung währte aber nicht lange, Agovic glich schnell aus. Startschuss einer turbulenten Schlussphase. Erst gab es glatt Rot für die Gäste, dann erzielte Berdorf-Consdorf in der 5. Minute der Nachspielzeit das viel umjubelte Siegtor. Numerisch wurde es dann wieder auf dem Platz ausgeglichen, als auch ein Heimspieler frühzeitig zum Duschen musste. Bendaoud heißt der Spieler des Spiels bei der Partie Bourscheid-Heiderscheid. Alle 3 Tore der Hausherren gingen auf sein Konto, womit er sich auch die Führung in der Torjägerliste holte. Neben drei Toren gab es auch noch drei Platzverweise innerhalb von 2 Minuten. Zwei auf Seiten der Hausherren, einen für die Gäste. Christnach, mit seinem neuen Trainer Gabriel Vieira, war zu Gast bei seinem alten Verein Harlingen. Durch ein direktes Freistoßtor ging Harlingen nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung, jedoch tat man sich lange schwer. Erst gegen Ende der Begegnung konnte man durch zwei weitere Treffer das Spiel entscheiden. Mit diesem Erfolg ergatterte man sich die Tabellenspitze. Diesen Platz an der Sonne musste Ulflingen räumen. Auch wenn man im Heimspiel gegen Erpeldingen in Führung ging, musste man sich am Ende klar mit 1:4 geschlagen geben. Überragend war Gästespieler Gilles Weber mit einem lupenreinen Hattrick. Vianden musste sich zum zweiten Mal in Folge geschlagen geben. Gegen Böwingen reichte auch eine Führung nicht zum Sieg. Trafen in der ersten Halbzeit beide Seiten je einmal vom Punkt, gelang den Gästen sofort nach Wiederanpfiff der Siegtreffer. Mit dieser Niederlage rutscht Vianden aus den Relegationsrängen. Das Formhoch von Rambrouch hält weiter an, im Westderby gegen Ell gelang der nächste wichtige Sieg. Eine erste Führung konnte Steffen für Ell noch ausgleichen, doch der nächste Rückschlag war dann einer zu viel. Mit diesem Erfolg verschafft sich Rambrouch etwas Luft im Abstiegskampf.

