Nach Derbypleite: TSV Barsinghausen trennt sich von Trainer Pagano

Gemeinsam mit seinem bereits im Winter ausgeschiedenen Trainerpartner Ricardo Diaz-Garcia erlebte Pagano erfolgreiche Jahre beim TSV Barsinghausen. Unter ihrer Leitung erreichte die Mannschaft zweimal das Bezirkspokalfinale, schaffte den Aufstieg in die Landesliga und hielt anschließend die Klasse auf diesem Niveau.

Der Verein begründete die Trennung damit, dass die Mannschaft in den verbleibenden vier Saisonspielen neue Energie und neue Impulse benötige. Gleichzeitig fiel den Verantwortlichen der Schritt nach eigenen Angaben alles andere als leicht. „Nach mehr als sechs gemeinsamen Jahren fällt dieser Schritt alles andere als leicht. Toni hat unseren Verein in einer ganz besonderen Zeit geprägt und mit seiner Leidenschaft, seiner Mentalität und seinem unermüdlichen Einsatz tiefe Spuren hinterlassen, die beim TSV Barsinghausen bleiben werden“, schrieb der Verein auf seinem Instagram-Kanal.

Dabei hob der Verein besonders hervor, dass Pagano nicht nur sportlich Spuren hinterlassen habe. Vielmehr habe er den Verein auch abseits des Platzes geprägt und weiterentwickelt.

Yildirim und Herting übernehmen sofort

Die Nachfolge übernehmen Samet Yildirim und Pascal Herting mit sofortiger Wirkung. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, dass beide ihre Aufgaben erst ab Juli antreten.

Der TSV Barsinghausen würdigte ausdrücklich die Bereitschaft der beiden Trainer, sich sofort der schwierigen sportlichen Situation zu stellen und Verantwortung zu übernehmen. Beide würden darauf brennen, gemeinsam mit der Mannschaft alles für den Klassenerhalt in der Landesliga zu investieren.

Die Verantwortlichen sehen die verbleibenden Wochen der Saison als Chance, noch einmal enger zusammenzurücken und gemeinsam für das große Ziel Klassenerhalt zu kämpfen.

„Jetzt braucht die Mannschaft jeden einzelnen Fan, jedes Mitglied und das gesamte Umfeld. Lasst uns in den letzten Wochen dieser Saison gemeinsam alles geben und den TSV Barsinghausen mit voller Unterstützung durch den Abstiegskampf tragen“, appellierte der Verein auf Instagram an sein Umfeld.

Bereits am Mittwoch steht das erste Spiel unter der neuen sportlichen Leitung an. Um 19 Uhr empfängt der TSV Barsinghausen im Rewe-Sportpark den OSV Hannover