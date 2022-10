Nach Derbypleite - Haupt beschwert sich über Schiedsrichterleistung Fußball Landesliga Südost

Zum dritten Mal in Folge entscheidet der TSV Eintracht Karlsfeld ein Lokalderby für sich: Beim ASV Dachau gab es am Samstag einen 2:1-Sieg.

Dachau – Noch einmal Freistoß, noch einmal ein Fünkchen Hoffnung: Die Nachspielzeit ist schon weit fortgeschritten, als sich Standard-Spezialist Andreas Roth den Ball zurechtlegt, 30 Meter sind es bis zum Tor. Alle anderen Spieler sind im und am Strafraum versammelt, sogar Tormann Korbinian Dietrich ist vorn. Roth zieht mit seinem starken linken Fuß ab, der Ball senkt sich aus Schützensicht Richtung rechtes unteres Eck. Doch dort schnappt Keeper Dominik Krüger zu, hält den Ball und damit den Sieg fest: Der TSV Eintracht Karlsfeld hat beim ASV Dachau 2:1 (2:1) gewonnen.

Es war der dritte Derby-Sieg in Folge für die Karlsfelder, die damit neun Punkte aus den letzten drei Spielen holten. Der ASV Dachau hat auf seinem Weg in die Spitzengruppe der Fußball-Landesliga Südost hingegen einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der geht nach Ansicht von ASV-Trainer Manuel Haupt auf die Kappe von Benjamin Senger: „Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden, der hat in der Landesliga nichts verloren!“ Zwei klare Elfer habe der Referee dem ASV beim Stande von 1:0 versagt, so Haupt. „Dann steht’s 3:0, Karlsfeld hätte dieses Spiel nie und nimmer gewonnen.“

Dabei sah es doch so gut aus für die Dachauer am Samstag im Sepp-Helfer-Stadion. Nach einer etwas zähen Anfangsphase mit je einer Halbchance auf jeder Seite – Karlsfelds Mittelstürmer Michael Dietl köpfte drüber, Andreas Roths Freistoß wurde Beute von Eintracht-Tormann Krüger – gingen die zumindest optisch überlegenen Gastgeber in Führung: Nach einem Abstoß kommt den Karlsfeldern der Ball im Mittelfeld schnell abhanden, Sebastian Mack läuft noch ein paar Meter und trifft mit links flach ins Eck (22.). „In dieser Phase waren wir viel zu ängstlich“, befand Eintracht-Trainer „Jay“ Alkan.

Knapp zehn Minuten später die Szene, die das Spiel komplett veränderte: Dietl hält nach einer Halbfeldflanke von links den Kopf hin – 1:1. Acht Minuten später dreht die Eintracht die Partie. Linksaußen Kubilay Celik dringt in den Sechzehner ein, ASV-Verteidiger Dimitrios Papadopoulos will ihn stoppen. Und stoppt ihn. Nach Aufassung der Dachauer durchaus regelkonform, nach Meinung von Schiedsrichter Benjamin Senger nicht.